В числе претендентов на звание самого интересного авторского ПК появился новый соперник. Пользователь с ником The Fallout Collector, фанат игры Fallout, что неудивительно, недавно приобрёл коллекционную мини-ядерную бомбу из Fallout Anthology. Из неё, после долгих кропотливых работ, получился настоящий персональный компьютер, способный запускать старые простенькие игры по типу The Elder Scrolls V: Skyrim. Притом корпус и внешний вид остались оригинальными: монитор, клавиатура и мышка буквально подключены к ядерной бомбе.
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В качестве основы для своего устройства геймер взял Intel NUC – маленький ПК размером 10х10 см. NUC, несмотря на скромные габариты, весьма функционален: его можно легко переносить с места на место, а то и вовсе прикрепить сзади монитора. В зависимости от мощности, устройство способно выводить изображение и в Full HD, и в 4К. На корпусе есть разъёмы USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, mini-jack 3.5. Реализована поддержка Wi-Fi и Bluetooth.
Весь этот комплект геймер поместил в верхнюю часть боеголовки, предварительно закрепив там небольшой кулер для охлаждения системы. Забегая на перёд, именно перегрев послужил причиной проблем с запуском более мощных игр. На нижнюю часть ядерной бомбы пользователь вывел кнопку питания. USB – ровно посередине. Работает необычная система на Windows 10 Pro.
Как рассказывает энтузиаст, на боеголовке он протестировал много разных игр. Старые RPG и шутеры былых времён идут хорошо. Игры вроде The Elder Scrolls V: Skyrim показывают стабильные 30 fps. Fallout: New Vegas выдаёт 40-50 fps, а вот что-то помощнее запустить пока что не представляется возможным, т.к. из-за не самой совершенной сборки кулер всего один, и с такими нагрузками он явно не справляется.
Тем более, как можно видеть на фото, нестандартная форма для компьютера не приспособлена для прохождения воздушных потоков. Отверстия для вывода горячего воздуха тоже слишком маленькие, и их мало. Автор обещает устранить неполадки, а после показать финальную версию настольного ПК в ядерной боеголовке.
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