Его ник говорит сам за себя – The Fallout Collector.

В числе претендентов на звание самого интересного авторского ПК появился новый соперник. Пользователь с ником The Fallout Collector, фанат игры Fallout, что неудивительно, недавно приобрёл коллекционную мини-ядерную бомбу из Fallout Anthology. Из неё, после долгих кропотливых работ, получился настоящий персональный компьютер, способный запускать старые простенькие игры по типу The Elder Scrolls V: Skyrim. Притом корпус и внешний вид остались оригинальными: монитор, клавиатура и мышка буквально подключены к ядерной бомбе.

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В качестве основы для своего устройства геймер взял Intel NUC – маленький ПК размером 10х10 см. NUC, несмотря на скромные габариты, весьма функционален: его можно легко переносить с места на место, а то и вовсе прикрепить сзади монитора. В зависимости от мощности, устройство способно выводить изображение и в Full HD, и в 4К. На корпусе есть разъёмы USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, mini-jack 3.5. Реализована поддержка Wi-Fi и Bluetooth.

Весь этот комплект геймер поместил в верхнюю часть боеголовки, предварительно закрепив там небольшой кулер для охлаждения системы. Забегая на перёд, именно перегрев послужил причиной проблем с запуском более мощных игр. На нижнюю часть ядерной бомбы пользователь вывел кнопку питания. USB – ровно посередине. Работает необычная система на Windows 10 Pro.

Как рассказывает энтузиаст, на боеголовке он протестировал много разных игр. Старые RPG и шутеры былых времён идут хорошо. Игры вроде The Elder Scrolls V: Skyrim показывают стабильные 30 fps. Fallout: New Vegas выдаёт 40-50 fps, а вот что-то помощнее запустить пока что не представляется возможным, т.к. из-за не самой совершенной сборки кулер всего один, и с такими нагрузками он явно не справляется.

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Тем более, как можно видеть на фото, нестандартная форма для компьютера не приспособлена для прохождения воздушных потоков. Отверстия для вывода горячего воздуха тоже слишком маленькие, и их мало. Автор обещает устранить неполадки, а после показать финальную версию настольного ПК в ядерной боеголовке.

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