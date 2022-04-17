Увы, на рынок они поступят не так скоро, как хотелось бы.

Компания Intel всегда была "неразговорчивой" в плане новых инсайдов или дополнительной информации, которая может заинтересовать пользователей. В том числе политика компании не изменилась, когда она сообщила о разработке собственных графических ускорителей Arc Alchemist. По данным Videocardz, из-за переноса выпуск чипов начнётся минимум с начала третьего квартала этого года. В качестве причины для задержки называют то, что Intel столкнулась с серьёзными проблемами с драйверами. Напомним, немногим ранее та же самая неполадка случилась с RTX 3090 Ti.

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В список настольных моделей GPU Intel Arc Alchemist входят A380, A580, A750 и A770. Флагманская A770, сообщают Videocardz и Hardwaretimes, получить производительность, примерно равную GeForce RTX 3060 Ti. Реальная же мощность карты может чуть отставать от конкурента, т.к. в данной области опыт Intel не сравнится с реальными продажами nVidia. С учётом того, что чипу исправят проблему с драйвером, и у него за это время не появится чего-то нового, 16 GB видеопамяти GDDR6 могут сыграть важную роль в его конечной производительности.

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В то же время самой медленной и одновременно самой дешевой моделью серии Arc Alchemist станет A380. Эксперты считают, что ей едва ли удастся обогнать аналогичную Radeon RX 6400 от AMD.