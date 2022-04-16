Естественно, сама идея является фейком.

Сегодня утром фейковый сайт партии "Единая Россия" распространил по сети фейк в отношении вооружённых сил РФ, нарушив федеральный закон от 4 марта 2022 года № 32-ФЗ, предполагающий для злоумышленников уголовное наказание до 15 лет ограничения свободы. На фейковом сайте, IP-адрес которого, кстати, зарегистрирован в США, заявили, что по новым данным из внутренних источников, ВС РФ получили секретный приказ на уничтожение всех спутников Starlink, выведенных в атмосферу.

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Официальное издательство "Единой России" не раз подтвердило, что таких новостей оно не публиковало, а вышеупомянутый приказ попросту не существует. В связи с этим Роскомнадзор уже попросили заблокировать сайт злоумышленников. Напомним, единственный портал "ЕР" находится по следующей ссылке: er-gosduma.ru.

В связи с популярностью фейковой новости в интернете появилось множество других материалов. В частности, вышло даже расследование, по результатам которого доказали, что ВС РФ хотят уничтожить спутники Starlink, потому что именно они послужили причиной затопления российского гвардейского ракетного крейсера "Москва". На фейковую публикацию обратил внимание и бывший Президент Российской Федерации, нынешний председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

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В своём Telegram-канале Медведев пошутил, что уничтожение спутников Starlink – идея "свежая". Исполнять её пока что рано, но если появится просьба, он рассмотрит. Кроме того, по мнению политика, создание и распространение подобных фейков напрямую оплачивается Госдепом США.

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