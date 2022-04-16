Как сообщает портал mk.ru, список иностранных агентов в России от Минюста продолжает постоянно обновляться. Сегодня в него были внесены ещё 9 человек:
- Журналист оппозиционер, ведущий шоу "вДудь", интервьюер и блогер Юрий Дудь. Имеет канал на YouTube с 10 миллионами подписчиков
- Политолог и публицист, специалист по проблемам законотворчества, кандидат политических наук Екатерина Шульман
- Известный в России карикатурист-художник Сергей Владимирович Ёлкин. Его творения на постоянной основе публиковали "Известия", "Российская газета", The Moscow Times, "Ведомости", агентство "РИА Новости" и прочие
- Создатель интернет-издания The Insider Роман Доброхотов
- Журналист Карен Шаинян, продвигающий идеи ЛГБТ-сообщества
- Журналист Кирилл Кругликов
- ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева
- Руководительница ЛГБТ-организации "Выход" Сабунаева Мария
- Эко-журналист из "Псковской губернии" Семенов Алексей.
реклама
На данный момент в реестре зарегистрированы 142 человека. Стоит отметить, что когда физ. лицо заносят в реестр "иноагентов", на него немедленно налагаются некоторые ограничения. Во-первых, постоянная финансовая отчётность перед государством: контроль переводов и банковских счетов. Во-вторых, потеря большинства рекламодателей вследствие негативной репутации в стране. В-третьих, обязанность вставлять во все записи в любых соц. сетях дисклеймер, дающий понять, что следующее СМИ на территории РФ выполняет роль иностранного агента.
Напомним, ранее в этот же список внесли российского публициста и видеоблогера Евгения Николаевича Понасенкова, в сети также узнаваемого как "маэстро".
Источник.