Теперь в списке 142 физических и юридических лица.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Как сообщает портал mk.ru, список иностранных агентов в России от Минюста продолжает постоянно обновляться. Сегодня в него были внесены ещё 9 человек:

Журналист оппозиционер, ведущий шоу "вДудь", интервьюер и блогер Юрий Дудь. Имеет канал на YouTube с 10 миллионами подписчиков

Политолог и публицист, специалист по проблемам законотворчества, кандидат политических наук Екатерина Шульман

Известный в России карикатурист-художник Сергей Владимирович Ёлкин. Его творения на постоянной основе публиковали "Известия", "Российская газета", The Moscow Times, "Ведомости", агентство "РИА Новости" и прочие

Создатель интернет-издания The Insider Роман Доброхотов

Журналист Карен Шаинян, продвигающий идеи ЛГБТ-сообщества

Журналист Кирилл Кругликов

ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева

Руководительница ЛГБТ-организации "Выход" Сабунаева Мария

Эко-журналист из "Псковской губернии" Семенов Алексей.

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На данный момент в реестре зарегистрированы 142 человека. Стоит отметить, что когда физ. лицо заносят в реестр "иноагентов", на него немедленно налагаются некоторые ограничения. Во-первых, постоянная финансовая отчётность перед государством: контроль переводов и банковских счетов. Во-вторых, потеря большинства рекламодателей вследствие негативной репутации в стране. В-третьих, обязанность вставлять во все записи в любых соц. сетях дисклеймер, дающий понять, что следующее СМИ на территории РФ выполняет роль иностранного агента.

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Напомним, ранее в этот же список внесли российского публициста и видеоблогера Евгения Николаевича Понасенкова, в сети также узнаваемого как "маэстро".

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