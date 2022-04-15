По словам миллиардера, цена в $54,20 за штуку просто не соответствует реальности.

На прошлой неделе миллиардер Илон Маск купил 9,2% акции компании Twitter, после чего неожиданно отказался войти в совет директоров компании. Как позже выяснилось, этот шаг бы не позволил ему полностью "завладеть" ей аж до 2024 года. Своё место владелец SpaceX и Tesla обменял на предложение купить все оставшиеся акции по завышенной цене – $54,20 за штуку. По его собственным словам, популярная соц. сеть нуждается в том, чтобы её невероятный потенциал поскорее раскрыли.

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В свою очередь дискуссия о продаже Twitter Илону Маску перешла в полноценные переговоры. Так, например, миллиардер и один из крупнейших акционеров копании принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд из Саудовской Аравии рассмотрел предложение Илона и вместе с холдингом Kingdom Holding Company его отклонил. В сообщении он отметил, что не видит в стоимости $54,20 за одну акцию ничего связанного с реальностью.

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По мнению миллиардера, внутренняя стоимость акций значительно превышает отметку в $54,20 уже сегодня, а в будущем повышение капитализации, рост пользователей, модернизация сервиса и многие другие факторы приведут к тому, что за 40 млрд, которые хотел отдать Маск за 100% акций, можно будет купить не больше контрольного пакета. Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд владеет 5,2% акций компании Twitter. Сколько процентов Twitter принадлежит Kingdom Holding Company, не уточняется.

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