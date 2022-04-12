Некоторые придумали себе хороший бизнес.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

iOS, как известно, система не простая. На ней нет того широкого выбора возможностей, как на Android, да и скачать приложения в обход официального магазина приложений App Store сложно из-за цифровых сертификатов, ограничивающих передачу файлов. Именно поэтому, когда из магазина удалили приложение "СберБанк Онлайн", пользователи iPhone столкнулись со следующей проблемой: они попросту не могут скачать Сбер и войти в свой аккаунт.

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В тот момент, когда о проблеме стало хорошо известно, появилось непростое для кошелька решение. На Avito и других торговых площадках продают смартфоны iPhone со скачанными приложениями "СберБанк Онлайн", "СберИнвестор X", "Сбербанк Инкассация", "СберСпасибо", "Акционер Сбера", "СберБизнес", "Сбербанк Инвестор", "СберKids", Альфа-банк, Альфа-Бизнес и т.д. Иными словами, с приложениями банков, которые попали под санкции и "вылетели" из App Store без предупреждения.

Владельцы подержанных устройств, которые продают их с предустановленными приложениями банков, считают, что такая услуга должна очень хорошо добавлять смартфону стоимости. Уже сейчас на Авито продают модели за 200, 300 и 400 тыс. руб. Максимальная цена за iPhone XS MAX со Сбером составляет 500 тыс. руб.

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Если приложение уже было установлено на телефон, оно продолжит работать. Сколько времени – неизвестно. В банках пользователям рекомендуют не удалять программы, если таковые есть, а если нет, то заходить в кабинеты через веб-версии сервисов.