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Kachka За пост начислено вознаграждение
Подержанный iPhone с установленным Сбером продают за 500 000 рублей
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iOS, как известно, система не простая. На ней нет того широкого выбора возможностей, как на Android, да и скачать приложения в обход официального магазина приложений App Store сложно из-за цифровых сертификатов, ограничивающих передачу файлов. Именно поэтому, когда из магазина удалили приложение "СберБанк Онлайн", пользователи iPhone столкнулись со следующей проблемой: они попросту не могут скачать Сбер и войти в свой аккаунт.

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В тот момент, когда о проблеме стало хорошо известно, появилось непростое для кошелька решение. На Avito и других торговых площадках продают смартфоны iPhone со скачанными приложениями "СберБанк Онлайн", "СберИнвестор X", "Сбербанк Инкассация", "СберСпасибо", "Акционер Сбера", "СберБизнес", "Сбербанк Инвестор", "СберKids", Альфа-банк, Альфа-Бизнес и т.д. Иными словами, с приложениями банков, которые попали под санкции и "вылетели" из App Store без предупреждения.

Владельцы подержанных устройств, которые продают их с предустановленными приложениями банков, считают, что такая услуга должна очень хорошо добавлять смартфону стоимости. Уже сейчас на Авито продают модели за 200, 300 и 400 тыс. руб. Максимальная цена за iPhone XS MAX со Сбером составляет 500 тыс. руб.

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Если приложение уже было установлено на телефон, оно продолжит работать. Сколько времени – неизвестно. В банках пользователям рекомендуют не удалять программы, если таковые есть, а если нет, то заходить в кабинеты через веб-версии сервисов.

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#apple #iphone #санкции #сбер #сбербанк
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Сева Шевченко
22:00
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cibershot
21:59
Нормально в авито с доставкой, продавал отправкой в другой город и покупал не один раз. Из лесу вышел?
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Сева Шевченко
21:58
"продают за 500 000 рублей " ну и что. Это ведь вершина капитализма. Гадкие насекомые! Вы вечно ползаете у наших ног. Остановитесь! (С)
Подержанный iPhone с установленным Сбером продают за 500 000 рублей
Сева Шевченко
21:53
Интересно, как она по сравнению с моей 1070 ti - хз
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quidirrumabo
21:52
Вроде же все орали, что сбер ховно, мы пользуемся нормальными банками. А вот оно как, Михалыч.
Подержанный iPhone с установленным Сбером продают за 500 000 рублей
OverDoz
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.22 LR? Ну такое себе...Мог и просто инвалидом остаться с таким калибром.
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Эовейн Триада
21:40
Теперь и не обновить телефон, на новый поставить нельзя.... дно.
Подержанный iPhone с установленным Сбером продают за 500 000 рублей
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