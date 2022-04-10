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Центробанк убрал комиссию на покупку валюты и разрешил покупку наличных долларов и евро
Ждать 9 сентября, похоже, не придётся.
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Некоторое время назад Центробанк РФ под влиянием внутренних и внешних процессов на экономическом рынке принял решение на время ограничить валютные операции для граждан (физических и юридических лиц). Сообщалось, что до 9 сентября россияне смогут выводить доллары и евро исключительно в рублях по рыночному курсу. Всё это время останется открытой возможность создавать новые валютные вклады. Сегодня стало известно, что в операциях, связанных с валютой, планируются серьёзные послабления.

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Во-первых, ЦБ принял решение отменить комиссию на покупку валюты в размере 12% от суммы. Изначально её размер составлял 30%. С понедельника эта мера отменяется. Брокерские сайты, работающие в РФ, больше не будут взимать такие проценты. Это означает, что фактически валюту снова можно будет приобрести по актуальному биржевому курсу.

Во-вторых, с понедельника пользователи всех банков смогут снять свои вклады в евро. Это касается счетов, созданных до 9 марта. Кроме того, по-прежнему действует ограничение: не более $10 тысяч или 9 120 евро на человека. Если держатель желает получить больше, оставшуюся сумму ему выдают в рублях с учётом конвертации.

В-третьих, наличную валюту с 18 апреля можно будет получить прямо в ближайшем отделении банка, однако тоже с маленькими оговорками. Банки имеют право продать желающим только ту "наличку", которая поступила в отделение начиная с 9 марта. Если она закончится, клиентам могут отказать в выдаче денег.

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Наконец, ЦБ разрешит банкам самим решать, какой спред на валюту (разница между покупкой и продажей физ. лицам) они хотели бы видеть. Для юридических лиц рекомендуется не повышать спред более 2 рублей. Это может негативно сказаться на курсе.
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#валюта #центробанк
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