До 2019 года китайская фирма Huawei была одним из самых мощных поставщиков электроники. Особенно она славилась относительно дешевыми и производительными смартфонами. В середине своего президентства Дональд Трамп вместе с администрацией обвинил Huawei в слежке за американскими гражданами и назвал компанию угрозой национальной безопасности США. С того самого момента компания столкнулась с дефицитом полупроводников, а её влияние на рынке смартфонов уменьшилось в несколько раз.
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Внутренние источники Forbes сообщают, что с начала событий на Украине Huawei не поддержала ни одну из сторон, показав явный нейтралитет, однако вспомнив, к чему привели санкции США в прошлый раз, отказалась принимать российские заказы.
Источники Forbes заявляют, что чуть ли не с первых дней после введения Америкой санкций против РФ сотрудники российского представительства Huawei отправились в долгосрочный отпуск. В издании объясняют это решение тем, что если заказов нет, сотрудникам незачем ходить в офис. Через месяц отпуск либо продлят, либо сотрудники вернутся на работу.
В крупных IT-компаниях России уже ощутили остановку работы Huawei: главный руководитель «Инфраструктурных решений» компании «Крок» Александр Сысоев рассказывает, что большинство баз для хранения данных работали на оборудовании от Huawei. На данный момент их попросту нечем заменить, ведь российских аналогов нет.
Эксперты считают, что Huawei тщательно отбирает продукцию, в которой не используются американские технологии, и поставляет в РФ только её. Статистика говорит, что 33% сетевого оборудования в России принадлежит китайской компании. Иногда оборудование Huawei охватывает целые регионы.
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