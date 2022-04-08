Сегодня, спустя месяц после начала спецоперации на Украине, Евросоюз принял очередной пакет санкций, нацеленный на замедление темпов роста российской экономики. Основные положения пакета включают:
- Запрет на продажу акций и ценных бумаг (в обе стороны)
- Полный заперт на операции с 4-мя крупнейшими российскими банками (пока что назвали один – ВТБ)
- Заморозку активов данных банков
- Ужесточение для обеспеченных граждан РФ возможности хранения своих средств в странах, входящих в ЕС.
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Кроме этого, одним из самых важных пунктов пакета назвали криптовалютные операции. В ЕС призвали биржи, зарегистрированные на территории объединения, выполнять новые требования, а именно:
- Ограничить возможность использования криптоактивов россиян
- Исключить возможность хранения российских средств на депозитных счетах
- Закрыть консультационные центры.
Те же самые ограничения касаются и жителей Республики Беларусь. Руководители Еврокомиссии надеются, что такие меры позволят не только добиться от России послаблений в геополитических масштабах, но и закрыть для граждан РФ последние лазейки, через которые они могли свободно вводить и выводить капитал в обращение.
Напомним, сегодня также стало известно о том, что на территории РФ приостановила свою работу тайваньская компания Acer. Её решение, как и решение многих других иностранных партнёров, связано с "недавними событиями на Украине". В то же время в компании отмечают, что внимательно следят за ситуацией, что не исключает возвращение Acer обратно в случае прекращения конфликта.
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