В агентстве сообщают, что закрыта последняя лазейка.

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Сегодня, спустя месяц после начала спецоперации на Украине, Евросоюз принял очередной пакет санкций, нацеленный на замедление темпов роста российской экономики. Основные положения пакета включают:

Запрет на продажу акций и ценных бумаг (в обе стороны)

Полный заперт на операции с 4-мя крупнейшими российскими банками (пока что назвали один – ВТБ)

Заморозку активов данных банков

Ужесточение для обеспеченных граждан РФ возможности хранения своих средств в странах, входящих в ЕС.

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Кроме этого, одним из самых важных пунктов пакета назвали криптовалютные операции. В ЕС призвали биржи, зарегистрированные на территории объединения, выполнять новые требования, а именно:

Ограничить возможность использования криптоактивов россиян

Исключить возможность хранения российских средств на депозитных счетах

Закрыть консультационные центры.

Те же самые ограничения касаются и жителей Республики Беларусь. Руководители Еврокомиссии надеются, что такие меры позволят не только добиться от России послаблений в геополитических масштабах, но и закрыть для граждан РФ последние лазейки, через которые они могли свободно вводить и выводить капитал в обращение.

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Напомним, сегодня также стало известно о том, что на территории РФ приостановила свою работу тайваньская компания Acer. Её решение, как и решение многих других иностранных партнёров, связано с "недавними событиями на Украине". В то же время в компании отмечают, что внимательно следят за ситуацией, что не исключает возвращение Acer обратно в случае прекращения конфликта.

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