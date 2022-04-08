Вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2, сразу после начала военных действий в Украине, разгорелся скандал особенных масштабов. Так как штаб-квартира студии GSC Game World находится в центре Киева, разработчики приняли решение не продавать игру в России. Предзаказы, сделанные до 15 марта, остаются в силе, а вот новые не принимаются. В тот же день, 15 марта, было решено переименовать тайтл. Теперь он называется не S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Разница незначительная, но название стало более украинским вариантом обозначения Зоны.
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Казалось, что выхода уже нет, и в игру действительно не поиграть. Однако менеджер сообщества GSC Game World под псевдонимом Mol1t в Discord-сервере сообщил, что если у россиян до сих пор работает Xbox Game Pass, то новинка будет доступна там сразу на релизе. Какие-либо региональные ограничения в отношении подписчиков Game Pass не предусмотрены.
Другое дело, что компания Microsoft, владелец данной подписки, ушла из России. Это означает, что продлить текущую подписку сейчас не выйдет, приобрести новую в сторонних местах тоже. Окончательной датой выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 после переноса указали 8 декабря 2022 года. Вероятнее всего, из-за невозможности работы в Киеве, студии придётся на время закрыть офисы. Не исключено, что игру вновь перенесут.