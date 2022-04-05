Небольшой перерыв в санкциях дал России возможность оправиться от последствий, но долго он не продлился. Первыми ограничения ввели в ЕС и США, а теперь с новым пакетом подоспели в Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило, что следующие ограничения против РФ вступают в действие с текущего дня.
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Для начала стоит отметить, что в 2021 году размер импортированных товаров из Японии превысил $7 млрд. Большая часть пришлась на автомобили и запчасти к ним. Новые меры от МИДа Японии направлены на запрет предметов роскоши: экспорту из страны больше не подлежат машины стоимостью более $49 тыс. (из салона и Б/У), мотоциклы* за $4,9 тыс., рояли* за $1,6 тыс., алкоголь*, парфюмерия, косметика и ювелирные изделия за $326, судовые двигатели и запчасти* за $10.6 тыс., электроника для автомобилей* за $326.
Кроме того, продавать российским поставщикам теперь не будут профессиональное оборудование для дайвинга и лыжного спорта, цена которого превышает $822.
Под другую категорию – индивидуальные санкции, – попали почти 100 человек: бизнесмены, политики, чиновники и журналисты. Список неподлежащих экспорту товаров на данный момент имеет 300 позиций. В дальнейшем его могут увеличить, снизив максимальную планку стоимости товаров.
Банки, чьи активы были заморожены в результате японских санкций: «Открытие», Совкомбанк, банк «Россия», ВЭБ.РФ, Новикомбанк, ВТБ, Промсвязьбанк.
* – конечная цена продукции должна превышать указанный ценник. Например, мотоцикл дороже $4,9 тыс.
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