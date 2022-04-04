Сегодня ей исполняется 73 года.

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Незадолго после окончания Великой Отечественной войны, 4 апреля 1949 года представители 12 стран (Бельгия, Дания, Италия, Люксембург, Норвегия, США, Великобритания, Исландия, Канада, Нидерланды, Португалия и Франция) подписали Североатлантический Договор и заложили основы НАТО, дабы способствовать дальнейшему поддержанию мирных отношений между государствами. Сегодня организации исполняется 73 года. У неё, можно сказать, день рождения.

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В честь годовщины НАТО свои поздравления передал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: в своём понимании слова "поздравления". После небольшой предыстории создания Рогозин назвал НАТО главной угрозой всему миру, пережившему Вторую мировую войну. Затем российский политик добавил, что хотел бы, чтобы его бывшие коллеги в Брюсселе, в частности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полюбовались видом на свою штаб-квартиру с российского спутника «Ресурс-П», и прикрепил соответствующую фотографию.

"Ребята, мы за вами наблюдаем. Имейте в виду" – Рогозин.

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Космический аппарат «Ресурс-П» принадлежит Роскосмосу. Снимок датируется 28 марта 2020 года. Офис НАТО на фотографии трудно с чем-то спутать: он имеет довольно необычный дизайн, как для штаб-квартиры военно-политического блока.

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