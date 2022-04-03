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Песков: скоро Rutube будет ещё удобнее из-за многочисленных инвестиций
У Rutube определённо есть будущее.
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После многочисленных заявлений со стороны Роскомнадзора, в которых чётко говорится, что если YouTube продолжит не удалять экстремистский контент и блокировать каналы 36 российских СМИ, против него будут приняты новые меры, в сети всё чаще стали упоминать Rutube – отечественный аналог американской площадки.

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Роскомнадзор направил в суд 22 протокола YouTube по статье 13.41 КоАП РФ за цензурирование информации для российских граждан, а также потребовал разблокировать каналы Russia Today, Sputnik, «Россия-24» и НТВ. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сильные и слабые стороны Rutube.

По его словам, сервис ещё довольно молодой, и у него есть будущее. Туда сейчас направляется много инвестиций, в том числе государственных, дабы сделать его лучше и удобнее. Песков отмечает, что в апреле Rutube получит глобальное обновление, а также для площадки откроются новые инвестиционные возможности.

«Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие» – Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу «Беларусь-24» Песков рассказал, что у Rutube есть и недостатки. Например, пока что сервера проекта не настолько большие, как у YouTube, чтобы проводить через себя такое огромное  количество трафика, которое появилось после удаления каналов российских СМИ. Пользователи буквально ринулись на отечественную площадку загружать и смотреть видео.

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Особенно количество пользователей Rutube увеличилось с момента блокировки Instagram и Facebook (оба запрещены в РФ, принадлежат признанной экстремистской организацией компании Meta). «ВКонтакте» и  Telegram тоже на подъёме.
Источник.

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#youtube #rutube
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