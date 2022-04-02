Добыть их будет намного сложнее.

С 3 января 2009 года, когда некий человек (или даже группа людей) с именем Сатоши Накамото добыл первый блок биткоина, в котором содержались 50 монет BTC, криптовалюты стали одной из самых популярных тем в мире. Их используют как средство для оплаты чьей-то работы, как P2P-переводы, как защиту от инфляции, как инструмент для дохода, а некоторые монеты принято считать инвестиционными. Особое место среди них занимает биткоин. Его, кстати, становится всё меньше и меньше.

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Так, в 2019 году, 19 октября, кто-то добыл монету под номером 18 000 000. В отличие от других криптовалют, количество биткоинов строго ограничено: добыть можно всего лишь 21 миллион. Дальше, как предполагается, система вознаграждения майнеров либо самоуничтожится, либо перейдёт на протокол PoS, то есть будет начислять вознаграждение, основанное на комиссии за транзакцию. Сегодня тоже в своём роде знаменательный день для сети Bitcoin: была добыта монета с номером 19 000 000. Таким образом, для свободного майнинга осталось чуть меньше 2 миллионов BTC.

Со стороны может показаться, что скоро добудут и их, но не всё так просто. Согласно словам разработчика и создателя Bitcoin, каждые 210 000 блоков сложность добычи монет сокращается на 50%, следовательно, вознаграждение тоже. Предполагается, что последний блок будет добыт примерно в 2140 году, если сеть к тому моменту просуществует в нынешнем виде.

Кроме того, при подсчёте биткоинов нужно учитывать и навсегда потерянные монеты, точное количество которых никак не подсчитать. Ключ к ним могли забыть в самом начале, когда биткоин ещё ничего не стоил, и тогда их число может исчисляться в сотнях тысяч. По данным портала Bitcoin.org, потенциальный выпуск монет в будущем составит 1 999 206,23 BTC.

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