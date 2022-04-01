Возможно, это подготовка к блокировке YouTube

Спустя месяц после начала событий на Украине в России до сих пор работает видеохостинг YouTube, несмотря на все конфликты и скандалы, связанные с ним. По сложившемуся мнению, площадку должны были заблокировать ещё несколько недель назад. Об этом говорили в Роскомнадзоре, обвиняя её в ведении информационной войны против РФ. В Google тоже не сомневаются, что блокировка YouTube – это лишь вопрос времени. Похоже, у этой теории появились подтверждения.

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Предполагалось, что если ведомство начнет подготовку к блокировке Ютуба, оно попросит государственные институты переносить свои видеоролики на отечественный аналог YouTube – Rutube. Это станет первой стадией, по которой можно будет делать прогнозы на точную дату закрытия Ютуба в России.

Как сообщает ТАСС, Минобрнауки сегодня утром разослало неизвестному количеству вузов электронные письма, в которых попросило скопировать образовательные ролики на Rutube, дабы не потерять к ним доступ вследствие чего-то неожиданного. В срок до 4 апреля 2022 года все видео вузов должны быть продублированы на Rutube или на VK.Video. Письма приходили от лица Департамента координации информационной и просветительской деятельности Министерства науки РФ.

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Очевидно, такая спешка должна быть чем-то оправдана. Не факт, что YouTube заблокируют именно 4 апреля, но многие ожидают такого решения приблизительно в этих числах. Всю серьёзность ситуации подтвердило вчерашнее выступление главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, в котором он подтвердил, что рано или поздно деятельность хостинга в России будет приостановлена.

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