Все попытки ни к чему не привели.

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На фоне событий в Украине в последнее время участились хакерские атаки по всему миру. Одна из известнейших группировок Anonymous пообещала вступить в информационную войну против России, и своё слово сдержала. Хакеры взломали Центробанк (28 Гб информации украдено), ВГТРК (870 Гб данных), ФСБ РФ, Росатом, Nestle (за отказ уходить с российского рынка), спутники Роскосмоса и много чего другого. В ответ российские хакеры из Killnet "уронили" сайт Anonymous, но через несколько минут он снова был доступен.

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В политических целях несколько дней назад подвергся взлому Центр передовых исследований НАТО. В организации рассказали, что их пытались взломать хакеры из группировки Coldriver (Calisto), однако у них ничего не получилось: система защиты данных в НАТО практически неприступна. В ходе атаки были задействованы несуществующие электронные почты Gmail, никак не связанные с компанией Google.

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В самой компании подтвердили наличие атак, а также объявили, что НАТО не являлось единственной целью хакеров. Изначально злоумышленники намеревались нанести атаку на вооружённые силы стран Восточной Европы. На этом фронте они потерпели поражение, поэтому решили "отыграться" на Центре НАТО. Подробности опубликованы в отчёте Google.

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