Прямо в День Победы. Совпадение или нет – неизвестно.

Несколько дней назад в Минцифры России сообщили о намерении создать отечественную замену популярному магазину приложений для операционной системы Android Google Play. По данным министерства, есть основания полагать, что вскоре Google Play для пользователей из России станет попросту недоступен. Если экономические и технические санкции продолжатся, однажды пользователи вместо прежнего смартфона получат кирпич без поддержки регулярно обновляемого магазина. В таком случае от устройства нет особого смысла.

реклама

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков рассказал, что если Google решит присоединиться к остальным иностранным компаниям, покинувшим российский рынок, это определённо негативно скажется на гражданах с ОС Android. Уже сегодня россияне не могут использовать Google Play для оплаты товаров в магазинах и покупки продукции в интернете. Что будет дальше – неизвестно, поэтому было принято решение пойти по стопам китайской компании Huawei.

Дабы не зависеть от Android, та сделала свой собственный магазин приложений AppGallery. То же самое будет реализовано в России. К счастью для пользователей, ждать им долго не придётся: «Цифровые платформы» уже подготовили отечественную замену Google Play под названием NashStore. Магазин планируют открыть в День Победы – 9 мая.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

В интервью Зыков также отметил, что ключевой особенностью NashStore станет поддержка карт «Мир». Как и в Google Play Store, ими можно будет оплатить любую мобильную игру, книгу, сериал или фильм. На данный момент с магазином NashStore заключили сотрудничество более 700 независимых компаний.

Источник.