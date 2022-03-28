Путин, по мнению миллиардера, значительно богаче его самого.

С конца прошлого года первое место в мире по количеству заработанных денег занимает Илон Маск. Идейного руководителя Tesla по праву называют богатейшим человеком в мире, т.к. его состояние по разным оценкам колеблется от 250 до 270 миллиардов долларов. Глава и основатель крупнейшей компании в сфере электронной коммерции Amazon Джефф Безос имеет около 190 млрд долларов, а вот Билл Гейтс, основатель Microsoft, недавно вышел на 3 место в ТОП-5 самых богатых людей планеты. На данный момент у него 134 млрд долларов. Но это лишь по официальным данным, сам же Маск считает по-другому.

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Во время интервью Insider миллиардера спросили, что он ощущает, когда его называют самым богатым человеком в мире с состоянием в $260 млрд. На простой вопрос был дан простой ответ: Маск не считает себя самым богатым. Этот титул он "отдал" президенту России Владимиру Путину, добавив, что тот значительно богаче.

Так это или нет – остаётся лишь догадываться, ведь поводов так полагать нет. Возможно, у миллиардера есть свои резоны, но никаких официальных доказательств сверх богатства Путина пока не существует.

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В том же интервью Илон Маск отметил, что правительство США оказало Украине значительно большую поддержку, чем многие полагают, просто это не афишировалось в каждом СМИ с громкими заголовками. Вероятнее всего, речь идёт про военную и гуманитарную помощь.

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