Ресурсы-то не зря блокировали. VPN пользователям только навредит.

За последний месяц Роскомнадзор проделал большую работу: заблокировал Meta, Facebook, Instagram и Twitter, признал Meta экстремистской компанией, заблокировал сайт разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, почти заблокировал YouTube (его судьба ещё решается), потребовал прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ, потребовал от Google остановить показ ложных рекламных сообщений и много чего другого.

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В такой ситуации стали особо популярными VPN-сервисы, позволяющие на время взять IP другой страны, но в Роскомнадзоре предупреждают, что использование VPN может только навредить. О минусах обхода блокировок рассказала директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская.

По словам Людмилы, власти РФ не напрасно блокируют контент определённых ресурсов – повторный доступ к ним через VPN (Virtual Private Network) означает желание подвергнуть себя и своих близких опасности. Соц. сети, признанные экстремистскими, явно были запрещены на территории России не просто так.

Другое дело, что не редко VPN-сервисы являются недобросовестными. В частности, речь идёт про бесплатные приложения в Google Play. Так, 18% из ТОП-150 самых популярных VPN содержат вирусы. Их загрузка повлечёт потерю данных, паролей, фотографий, файлов личного характера, банковских карт.

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Как отмечает Куровская, на данный момент нет ни одной жалобы на какой-либо VPN, но вскоре они могут появиться. Кроме того, отследить проблемы с такими сервисами довольно проблематично.

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