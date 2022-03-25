Последний месяц после начала спецоперации в Украине весь мир с замиранием сердца наблюдает за Китаем. Может показаться, что КНР в принципе не может повернуть ход событий в какую-либо сторону, т.к. особой военной помощи от неё не последует, однако у Китая есть огромный "туз" в рукаве. Санкции, наложенные на Россию, частично отрезали нас от множества важнейших компонентов для автомобилей, разного рода производств, смартфонов, видеокарт, процессоров и не только. Всё это, как и торговое сотрудничество с Америкой, есть в Китае.
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В первые недели полагалось, что Китай со временем займёт одну из сторон в геополитическом конфликте, но страна настаивает на нейтралитете. Всё, что она пока что сделала для России – это обещание вести нормальные торговые отношения. В то же время правительство США активно настаивает на том, чтобы Китай продолжал занимать позицию нейтралитета, и как и прежде исполнял предписанные Америкой санкционные правила.
Если же Китай встанет на сторону России, министр торговли США Джина Раймондо обещает китайским компаниям те же самые санкции, что и у российских. Особенно угроза касается сферы полупроводников, как наиболее важной в любом производстве.
В США отмечают, что на данный момент ситуация с Китаем стабильная. Однако сомнения вызывают намерения SMIC – крупнейшего производителя полупроводников в КНР.
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