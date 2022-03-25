В срок он не выйдет вообще нигде.

После событий на Украине студия GSC Game World, несмотря на множество анонсов, трейлеров и подобного рода рекламы новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, объявила что она не намерена каким-либо образом сотрудничать с Россией или российскими пользователями, и подтвердила, что игра не выйдет на территории РФ. Это означает, что S.T.A.L.K.E.R не появится на дисках (официально), не будет доступен в российском Steam, и на сайте. Предзаказы остановили. Тем, кто успел оформить заявку, игру доставят по всем правилам.

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Вчера выяснилось, что сообщение, размещённое на официальном сайте у разработчиков, нарушает статью 15.3, разжигает ненависть, а также может скрывать в себе призывы к экстремистской деятельности. Роскомнадзор заблокировал сайт GSC Game World по требованию Генпрокуратуры. Вероятнее всего, блокировка связана ещё и с тем, что на сайте располагались реквизиты для благотворительной поддержки ВСУ.

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Стоит отметить, что из-за того, что штаб-квартира GSC находится в Киеве, разработчики назвали работу над проектом в данный момент затруднительной, и решили готовиться к переезду. Это означает, что игру в очередной раз перенесут на несколько месяцев. Пока что окончательной датой релиза называют 8 декабря 2022 года.

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