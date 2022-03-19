"Вопрос только в том, примем ли мы их обратно".

Скоро пройдёт месяц после ухода некоторых иностранных компаний из России. Кто-то ушёл раньше, кто-то позже, факт один – все они сейчас терпят катастрофические убытки, т.к. потеряли один из важнейших и крупнейших рынков мира: российский рынок. Так говорит бывший Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

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По словам Дмитрия Медведева, крупные корпорации, покидая рынок, заранее были уверены в том, что вскоре вернутся, а санкции снимут. Они изначально не хотели терять такой потенциал, но боялись об этом громко и консолидировано заявить своему правительству. Сегодня же компании "тихо шепчут", что хотят вернуться и продолжить работать, как и раньше.

К сожалению, говорит Дмитрий Медведев, такой возможности уже может и не быть. Именно после их ухода в правительстве поняли, насколько важно развивать собственное производство. Задача эта в будущем окажется без иностранных инвестиций сложной, в правительстве это признают, но "отстроиться" поможет солидарность и взаимовыручка русского народа.

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Бывший Президент РФ уточняет, что бояться кардинальных перемен в жизни не стоит. Кризисы были и будут, их не миновать. Например, в 2008, 2014, 2018-м, не говоря уже о том, что в СССР было в разы больше санкций, чем сейчас в России, но это не помешало стране превратиться в сверхдержаву. Ситуация с ценами на энергоносители, по Медведеву, в Европе действительно плохая. И хотя правительства хотят свернуть вину на Россию, граждан там живущих обмануть не так просто.

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