На этот раз без американцев и европейцев.

В сентябре этого года Россия должна была совместно с европейской делегацией организовать первую космическую миссию на Марс по программе ExoMars. Из-за событий на Украине 28 февраля Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что скорее всего европейская сторона миссию отменит: сотрудничество с Россией запрещается введёнными против неё санкциями. Как от ЕС, так и от США. На этот счёт уже высказался глава российского Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Первоначально могло показаться, что бюджет вновь потерял миллионы долларов на отменившемся проекте, но Рогозин отнёсся к новости со свойственной ему позитивной точки зрения. В ответ на письмо руководителя ЕКА Йозефа Ашбахера он отметил, что выход из ExoMars – очень горькое событие для энтузиастов и покорителей космоса. Труд тысяч людей, специалистов, оказался потраченным зря, потому что несколько "евробюрократов" подписали новые санкции.

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В своём обращении Рогозин отмечает, что для России это вовсе не является проблемой. Уже через несколько лет отечественные технологии в области космонавтики позволят создать собственный посадочный модуль, снабдить его ракетой-носителем "Ангара" и с космодрома "Восточный" самостоятельно отправить на Марс первую исследовательскую миссию по освоение и изучению Красной планеты. Без американцев и европейцев.

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