Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
На этот раз без американцев и европейцев.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

В сентябре этого года Россия должна была совместно с европейской делегацией организовать первую космическую миссию на Марс по программе ExoMars. Из-за событий на Украине 28 февраля Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что скорее всего европейская сторона миссию отменит: сотрудничество с Россией запрещается введёнными против неё санкциями. Как от ЕС, так и от США. На этот счёт уже высказался глава российского Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

реклама

Первоначально могло показаться, что бюджет вновь потерял миллионы долларов на отменившемся проекте, но Рогозин отнёсся к новости со свойственной ему позитивной точки зрения. В ответ на письмо руководителя ЕКА Йозефа Ашбахера он отметил, что выход из ExoMars – очень горькое событие для энтузиастов и покорителей космоса. Труд тысяч людей, специалистов, оказался потраченным зря, потому что несколько "евробюрократов" подписали новые санкции.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

В своём обращении Рогозин отмечает, что для России это вовсе не является проблемой. Уже через несколько лет отечественные технологии в области космонавтики позволят создать собственный посадочный модуль, снабдить его ракетой-носителем "Ангара" и с космодрома "Восточный" самостоятельно отправить на Марс первую исследовательскую миссию по освоение и изучению Красной планеты. Без американцев и европейцев.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#марс
14
Показать комментарии (14)

Материалы по теме

Новый проект колонии на Марсе позволит защитить будущих обитателей от радиации
В рамках программы NIAC NASA планирует новые миссии к Энцеладу, Европе, Титану и различным экзопланетам
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
299
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
26
Магазины РФ продолжают снижать цены на процессоры – CPU Intel со скидками до 43%
108
Steam запустил в продажу набор инди-игр в поддержку разработчиков и армии Украины
43
Устройства Samsung Galaxy прошлых поколений начинают получать обновление до One UI 4.1
3
Европа и Америка никогда не избавятся от зависимости от азиатских поставщиков при производстве чипов
22
Майнер модифицировал видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, снизив температуру памяти GDDR6X на 45 градусов
10
Intel построит полупроводниковый хаб в Германии за 17 млрд евро
+
Миссия поиска жизни на Марсе ExoMars-2022 поставлена на паузу
1
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
55
Космический экшен Chorus получил поддержку трассировки лучей и сглаживания NVIDIA DLAA
+
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
17
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
6
Функциональность из Galaxy S22 появится в более старых моделях Samsung
+
Росграм вместо Инстаграм - импортозамещение, которое мы заслужили
15
В производстве ноутбуков определяющую роль начал играть дефицит компонентов американской разработки
+
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
168
GeForce RTX 3090 стала «всего» на 20% дороже рекомендованной цены
12
Создатели корпоративного мессенджера Slack ввели дискриминационные ограничения для пользователей из России
20
Энтузиасты сравнили графику GTA V на трёх поколениях консолей PlayStation
1

Популярные статьи

Моё мнение: игр, ради которых стоило менять GeForce GTX 1060 на RTX 3060, совсем немного
68
Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
209
Битва трёх смартфонов на основе Qualcomm Snapdragon 801/S4 Pro и MediaTek MT6752
8
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800XТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
15
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
6
Мои впечатления от игры Call of Juarez Gunslinger. Часть третья заключительная
+

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
21:36
Да сколько там стоит эта аппаратура, несколько десятков миллионов долларов. В масштабе страны это не деньги
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Рrivod
21:35
Да всем насрать кого ты ненавидишь. Диких в 21 веке изолируют. Если кто то думает что санкции против власти, вы глубоко заблуждаетесь. В мире посмотрели на 70% поддержки, на детей которых строят в ви...
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
Артем Николаев
21:35
Это теперь такая же история как проезд в метро по 5 копеек, Наполеон и динозавры.
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
LastAtlant
21:32
Так ракеты то есть, не вопрос, возить что. Разработка аппаратуры и средства ее приземления итд итп денег стоит, и в данный момент есть лучшее им применение.
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Stanislav_i
21:32
Более всего поражает скорость аппарата... Особенно в сравнении с версией, в которой японцы вместо ног приделают колеса и получится плюс-минус то, что у них выходит лучше, мотоцикл Kawasaki.
Kawasaki представила ездового электрического робота-козла
Vladimir Kamyshnikov
21:31
Так именно война и поддерживает сейчас биток. Он даже отрастать лучше эфира начал. При галопирующей девальвации крипта самое то. Оказывается Турция в крипте плотно сидит. У них недавно больше 100% дев...
Биткоин продолжает дорожать несмотря на повышение ключевой ставки ФРС
Сергей Боровой
21:31
он хоть закусывает?
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
Рrivod
21:31
Карбамид и будешь жрать.
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
Jo-Jo
21:29
Согласен. Пусть Армия РФ живет под Киевом, в лесу, ещё 30 лет. Только макароны подвозить не забывать и дрова заготавливать. Ну и 1000 землянок вырыть. Не лучше тогда было жить у себя в казарме?
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
Рrivod
21:29
Логика на гране фантастики. следите как говорится за руками. Факт - Ельбрус и Байкал все. Вывод - санкции не эфективны. Это просто пять. Жалко только что такой старый и уважаемый ресурс печатает таку...
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем