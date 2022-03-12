Ранее на этой неделе пресс-секретарь компании Meta Platforms Энди Стоун подтвердил слухи о том, что в социальных сетях, принадлежащих Meta, вступили в силу новые правила: оскорбления в адрес российских военнослужащих, находящихся на Украине, равно как применение к ним насилия, больше не будет осуждаться платформой Instagram. В Meta сообщили, что они также пересмотрели, что подразумевает под собой понятие "экстремизм".
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В свою очередь Роскомнадзор объявил, что Instagram в России начнут блокировать с 14 февраля, поэтому всем, кто хочет сохранить оттуда свои фотографии, нужно поторопиться. Письма с соответствующим содержанием начали приходить сегодня россиянам на почту через Госуслуги. В письмах ведомство указывает, что власть вынуждена отреагировать на открытую травлю граждан и защитить их психологическое здоровье.
По словам представителей Роскомнадзора, популярную соц. сеть скоро заблокируют, но ей можно найти замену среди отечественных продуктов: например, «Одноклассники» или ВКонтакте ничем не хуже, а во многом даже лучше Instagram. Скачать данные из Инстаграма не сложно: нужно лишь совершить несколько простых манипуляций в настройках приложения.