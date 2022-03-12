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Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
Одноклассники и ВК никто не отменял.
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Ранее на этой неделе пресс-секретарь компании Meta Platforms Энди Стоун подтвердил слухи о том, что в социальных сетях, принадлежащих Meta, вступили в силу новые правила: оскорбления в адрес российских военнослужащих, находящихся на Украине, равно как применение к ним насилия, больше не будет осуждаться платформой Instagram. В Meta сообщили, что они также пересмотрели, что подразумевает под собой понятие "экстремизм".

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В свою очередь Роскомнадзор объявил, что Instagram в России начнут блокировать с 14 февраля, поэтому всем, кто хочет сохранить оттуда свои фотографии, нужно поторопиться. Письма с соответствующим содержанием начали приходить сегодня россиянам на почту через Госуслуги. В письмах ведомство указывает, что власть вынуждена отреагировать на открытую травлю граждан и защитить их психологическое здоровье.

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По словам представителей Роскомнадзора, популярную соц. сеть скоро заблокируют, но ей можно найти замену среди отечественных продуктов: например, «Одноклассники» или ВКонтакте ничем не хуже, а во многом даже лучше Instagram. Скачать данные из Инстаграма не сложно: нужно лишь совершить несколько простых манипуляций в настройках приложения.

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#instagram
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wwr222
22:30
Как бы я хотел узнать,сколько лет на самом деле этим молокососам...Даже чуток забыл про ситуевину...рассмешил Корнеюшка. Наверно, уже принял на грудь для храбрости...
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
Виталий Shokerxxx
22:30
опять новая тенма то была телега цензор теперя какл я.. и так понятно что всу первая в галактике армия https://cs14.pikabu.ru/images/big_size_comm/2022-03_3/1647103375194240039.jpg
Роскомнадзор посоветовал вместо Instagram переходить в Одноклассники и ВКонтакте
ogrizocker
22:30
нна https://www.youtube.com/watch?v=toxzQWPnfLI&ab_channel=nightmusic9
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Виктор
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Roman2022
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Не, не дойдет. Топят, что Земля плоская.🤣
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Me4tatelI&gt;
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