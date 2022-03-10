В текущих условиях особенно актуально для россиян.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

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Недавно по сети проскочили первые слухи, что nVidia намерена пересмотреть стоимость каждого тарифа на GeForce NOW и добавить нечто новенькое: свежий и актуальный вариант, который должен понравиться геймерам. В основном на них и делалась ставка. Так появилась задумка сократить время аренды видеокарты RTX 3080 с 6 месяцев до одного, снизив цену и добавив несколько дополнительных часов игры в качестве бонуса.

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6-месячный план подписки на сервис по-прежнему активен и таковым будет, а месячная опция появилась на сайте буквально несколько часов назад. В основу топовой подписки вошла виртуальная аренда самой видеокарты RTX 3080, которая обеспечит пользователю 1440p в любых играх и не менее 120 fps.

Особенно актуальным тариф кажется на фоне событий в Украине для россиян: из-за повышения курса рубля с 80 до 140, его постоянных скачков, нехватки видеокарт и выхода nVidia с рынка, гораздо выгоднее будет просто оформить подписку за $20, чем искать дефицитный товар с наценкой в 3-4 раза.

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В nVidia сообщают, что оформившие подписку смогут также получить несколько новых релизов Steam. В том числе Buccaneers, Ironsmith Medieval Simulator, Martha is Dead, Distant Worlds 2, Bus Driver Simulator, Survival Quiz CITY, а также последнее дополнение для Assassin's Creed: Valhalla "Dawn of Ragnarok".