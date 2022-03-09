После начала специальной операции на территории Украины из России ушло приличное количество иностранных компаний. Среди наиболее значимых: Mercedes-Benz, Visa/Mastercard, Lego, Ikea, Netflix, Samsung, Apple и т.д. Сегодня к ним присоединилась сеть общественного питания McDonald’s. Она закрывает на территории России все свои отделения (850 точек). Когда заведения откроются снова – в сообщении не уточняется.
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Представитель McDonald’s сообщает, что в развитие сети вложили свою душу почти 62 тысячи россиян, и в компании не могут просто так уйти и бросить их, оставив без работы. В связи с этим все сотрудники, которые на данный момент официально трудоустроены в McDonald’s, продолжат некоторое время получать зарплату.
Когда новость попала в СМИ, предприимчивые продавцы начали создавать на вторичном рынке объявления с продажей меню из McDonald’s. Самым частым товаром являются обеды: бургеры, картошка, кола, наггетсы. Например, за стандартный ужин просят 40 тысяч рублей, а за набор с бигмаком, большой картошкой и колой – 50 тыс. рублей. Простую колу можно купить за 1.5 тыс. рублей.