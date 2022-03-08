Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Игровой аналитик: прохождение GTA 6 может занять 500 часов, а игра будет актуальна минимум 10 лет
2 000 сотрудников Rockstar не сидят сложа руки.
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Вот уже долгие годы Rockstar Games не балует фанатов подробностями GTA 6. Даже сам факт того, что игра существует, очень долго находился в секрете, дабы не внушать геймерам никаких излишних ожиданий от проекта. И вот, недавно в Rockstar официально упомянули, что над игрой активно работает вся команда. Ничего более. Ни даты выхода, ни деталей сюжета.

реклама

Конечно, всё это время с 2015 года команда не сидела сложа руки, а активно занималась следующей частью, но это вовсе не значит, что игра выйдет скоро. По данным игрового журналиста и аналитика Майкла Пэчтера, руководящего исследованиями Wedbush Securities, код для GTA 6 пишется с 2015 года. Всё дело в том, что осознав довольно ограниченный по своим размерам мир GTA 5, разработчики решили соединить в единое целое три знаменитых города: San Andreas, Vice City и Liberty City, и к тому же добавить часть материковой Европы, а, возможно, даже и Лондон.

Иными словами, в Rockstar хотят сделать такую игру, которая бы и через 10 лет после релиза не теряла популярности. Если сведения аналитика верны, на полное прохождение игры (возить запрещённые вещества из Лондона в Лос-Анджелес и т.д.) уйдёт более 500 часов.

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр

Именно поэтому столь амбициозный проект требует к себе огромного внимания, времени и денег. По слухам, игра выйдет в 2024 году. Как и с пятой частью, в Grand Theft Auto будет интереснейшая сюжетная линия и многопользовательский режим. Последний может выйти чуть позже.
Источник.

#rockstar #gta 6
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вокруг даты анонса GTA 6 поднялась новая волна хайпа после публикации Take-Two отчета для инвесторов
Есть шанс на вторую жизнь Midnight Club
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
301
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
44
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
279
Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
3
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
6
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
+
Подготовка большого обновления 22H2 для Windows 11 подтвердилась
3
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
166
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
16
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
43
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
258
В Elden Ring найдена секретная локация, намекающая на PvP-дополнение
+
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
31
Toshiba считает, что украинские события усугубят дефицит компонентов
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
213
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
19
Mortal Kombat 12 может выйти в 2023 году
4
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
30
Смартфон Samsung Galaxy A33 получит процессор Exynos 1280 с поддержкой сетей 5G
1
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
91

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
28
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
8

Сейчас обсуждают

cibershot
23:29
Да америка вторглась и бомбила сирию, убивала мирных жителей, за это санкции не вводили почему то. Двойные стандарты.
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Андрей Бернадский
23:28
Ближайшие пару лет не откроется...там ценники как на туалетную бумагу.
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Андрей Бернадский
23:27
Ты дурачек или да??
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Иван Петров
23:25
Украины никогда не было - это всё мираж в твой дурной башке. Мы вертаем всё своё обратно.
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
Alex23
23:24
https://www.youtube.com/shorts/_wgpjm2Iw88?&ab_channel=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%922022
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
SeTi2019
23:24
Был сегодня в 3 Магнитах, 2 Пятерках. Обычной нет, полки, где она была пустые. Да, дорогая маленькой фасовки есть, со специями типа адыгейской, но это не то, что было нужно. Пришлось купить морскую до...
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Иван Петров
23:23
В жoпу тебе xуй
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
Vladimir Yakovlev
23:22
Алчность граничит с маразмом, что и демонстрируют торговые сети. Жду не дождусь их банкротства!
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Иван Петров
23:21
Ты ещё скажи что суды должны быть вне времени и пространства. Сказок поменьше на ночь читать надо.
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
ахахах
23:20
уже переписали там ценники на заправках с 4 на 6 через пару часов после сообщения.Иди нахер умник херов.А если нефть 300 будет,то 10-15 за галлон им обеспечено
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем