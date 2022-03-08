2 000 сотрудников Rockstar не сидят сложа руки.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Вот уже долгие годы Rockstar Games не балует фанатов подробностями GTA 6. Даже сам факт того, что игра существует, очень долго находился в секрете, дабы не внушать геймерам никаких излишних ожиданий от проекта. И вот, недавно в Rockstar официально упомянули, что над игрой активно работает вся команда. Ничего более. Ни даты выхода, ни деталей сюжета.

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Конечно, всё это время с 2015 года команда не сидела сложа руки, а активно занималась следующей частью, но это вовсе не значит, что игра выйдет скоро. По данным игрового журналиста и аналитика Майкла Пэчтера, руководящего исследованиями Wedbush Securities, код для GTA 6 пишется с 2015 года. Всё дело в том, что осознав довольно ограниченный по своим размерам мир GTA 5, разработчики решили соединить в единое целое три знаменитых города: San Andreas, Vice City и Liberty City, и к тому же добавить часть материковой Европы, а, возможно, даже и Лондон.

Иными словами, в Rockstar хотят сделать такую игру, которая бы и через 10 лет после релиза не теряла популярности. Если сведения аналитика верны, на полное прохождение игры (возить запрещённые вещества из Лондона в Лос-Анджелес и т.д.) уйдёт более 500 часов.

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Именно поэтому столь амбициозный проект требует к себе огромного внимания, времени и денег. По слухам, игра выйдет в 2024 году. Как и с пятой частью, в Grand Theft Auto будет интереснейшая сюжетная линия и многопользовательский режим. Последний может выйти чуть позже.

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