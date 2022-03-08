К лету дефицит ускорителей должен сойти на нет.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Как известно, видеокарты являются ключевым компонентом в сборке любого ПК, будь он геймерским или рабочим. Цены на них, мягко сказать, весь прошлый год не радовали. Те, кто смог приобрести графический процессор, либо обладают невероятным терпением, либо заплатили за него как за 3 обычных видеокарты до дефицита. Однако с каждым месяцем доступность растёт, и сегодня в 3DCenter рассказали, что вскоре карт хватит на всех.

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Момент в конце прошлого года, когда устройств было меньше всего, вероятно, был последним этапом дефицита. С тех пор количество видеокарт неизменно увеличивается, а цены на них падают, хоть и очень медленно, и порой даже незаметно.

Так, стоимость RX 6500 XT в рознице чуть превышает рекомендованную отметку, а RTX 3080 Ti от Gigabyte на прошлой неделе в США пробыла в продаже достаточное количество времени, чтобы оформить заявку. На этот раз по рекомендованной производителем цене.

В Европе карты AMD по-прежнему дорогие: они продаются с наценкой в 35%. Ускорители nVidia – с наценкой в 41%. По данным 3DCenter, если цены будут падать таким же темпом, как падают сейчас, к началу лета геймеры смогут свободно выбирать между видеокартами AMD, Intel и nVidia, не ломая голову над количеством нулей на ценнике.

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Среди главных причин падения цен эксперты называют обвал криптовалют. В частности, Ethereum, который продается за $2 600 вместо $4 600 в декабре прошлого года. Майнинг, соответственно, становится всё менее выгоден, а б/у карты массово попадают на вторичный рынок, где находят новых покупателей.

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