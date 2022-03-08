Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
3DCenter: во всём мире улучшаются поставки видеокарт AMD и nVidia, а цены на них продолжают падать
К лету дефицит ускорителей должен сойти на нет.
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Как известно, видеокарты являются ключевым компонентом в сборке любого ПК, будь он геймерским или рабочим. Цены на них, мягко сказать, весь прошлый год не радовали. Те, кто смог приобрести графический процессор, либо обладают невероятным терпением, либо заплатили за него как за 3 обычных видеокарты до дефицита. Однако с каждым месяцем доступность растёт, и сегодня в 3DCenter рассказали, что вскоре карт хватит на всех.

реклама

Момент в конце прошлого года, когда устройств было меньше всего, вероятно, был последним этапом дефицита. С тех пор количество видеокарт неизменно увеличивается, а цены на них падают, хоть и очень медленно, и порой даже незаметно.

Так, стоимость RX 6500 XT в рознице чуть превышает рекомендованную отметку, а RTX 3080 Ti от Gigabyte на прошлой неделе в США пробыла в продаже достаточное количество времени, чтобы оформить заявку. На этот раз по рекомендованной производителем цене.

В Европе карты AMD по-прежнему дорогие: они продаются с наценкой в 35%. Ускорители nVidia – с наценкой в 41%. По данным 3DCenter, если цены будут падать таким же темпом, как падают сейчас, к началу лета геймеры смогут свободно выбирать между видеокартами AMD, Intel и nVidia, не ломая голову над количеством нулей на ценнике.

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

Среди главных причин падения цен эксперты называют обвал криптовалют. В частности, Ethereum, который продается за $2 600 вместо $4 600 в декабре прошлого года. Майнинг, соответственно, становится всё менее выгоден, а б/у карты массово попадают на вторичный рынок, где находят новых покупателей.
Источник.

#amd #nvidia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые BIOS для исправления проблемы с зависаниями из-за fTPM на процессорах Ryzen появятся в мае
В видеокартах NVIDIA GeForce RTX 40 может быть реализована поддержка GDDR7
Процессоры AMD Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 заметили в объявлении торговой сети на Филиппинах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
275
Российская компания 1С подняла цену на популярное ПО в 10 раз после ухода с рынка Microsoft
76
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
40
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
240
Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
2
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
6
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
+
Elden Ring сохранила лидерскую позицию в чарте продаж Steam на этой неделе
5
Подготовка большого обновления 22H2 для Windows 11 подтвердилась
3
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
159
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
12
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
249
Ошибка исправлена: ранее купленные игры EA, Rockstar, Activision и Microsoft в российском Steam вновь заработали
42
В Elden Ring найдена секретная локация, намекающая на PvP-дополнение
+
Toshiba считает, что украинские события усугубят дефицит компонентов
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
28
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
19
Mortal Kombat 12 может выйти в 2023 году
4
Смартфон Samsung Galaxy A33 получит процессор Exynos 1280 с поддержкой сетей 5G
1
TikTok ограничивает работу своего сервиса в России
19

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
6

Сейчас обсуждают

Вадим Андриевский
17:19
Тайвань без технологий - ничего не производит . Тупенький.
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
Сергей Андросов
17:18
50.000 согласно свинорейх ТВ, верить такой достоверной информации конечно можно,все твое "сопротивление" стоит ровно 100 гривен в час
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
Вадим Андриевский
17:17
150 это временно, пока всю кубышку не проели , а потом будет и 200 и 250.
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
Лебедь черный
17:17
роZZия со своми хотелкам идет нахуй. Отвод войск со всей територии (карта 1991), репарации на восстановление и компенсации пострадавшим, тогда можно еще думать. Поддержка зели за эти дни выросла до 9...
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
Андрей Фокин
17:17
Вот вот, там не пару лет, а десятки. Надо учитывать что все это будет происходить при жутко высоких ценах и нехватки ресурсов.
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
Серегарус
17:16
надо качнуть с торрента, посмотреть чё к чему
В продажу поступила Airborne Kingdom — стратегия про строительство воздушного города
Вадим Андриевский
17:16
Наивные русачки.
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
Вадим Андриевский
17:15
Говорили же - майнинг не умрет .100500 раз.
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
cibershot
17:14
США для того и выращивали украину с фашистами, чтоб Россию загнать под санкции и торговать самим. Щя Путин перебьет всех укрофашиков и все наладится
Россия вышла на первое место в мире по количеству введенных против неё ограничений
Вадим Андриевский
17:14
А В РОссии - дедолларовизация и дедемократизация. И вообще - деньги от лукавого.
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем