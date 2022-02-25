Причиной стали политические конфликты.

В мирное время на борьбу с хакерами бросаются большие силы. В принципе, группировки, которые решаются атаковать государственные структуры в интернете, можно пересчитать по пальцам. Их становится больше во время конфликтов, кризисов, международных террористических атак или геополитических конфликтов, как сейчас, например. Сложная ситуация на востоке Украины фактически "разбудила" одну из известных группировок под названием Anonimous. Вы можете знать их по атакам на Европарламент, взлому ФБР и Интерпола или атакам на сайт Ватикана.

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Вчера вечером интернет-мошенники через Twitter официально заявили, что начинают информационную войну с Россией. Поле битвы – всемирная сеть. По сообщениям хакеров, они настроены серьёзно, и уже провели несколько заранее подготовленных акций против правительства РФ: взломали новостной телеканал RT вместе с его сайтом, а также осуществили масштабные DDos-атаки на сайт Кремля. В день взлома сообщали, что уровень угрозы от американских хакеров достиг критических значений. Группировка, очевидно, работает в полную силу.

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Если не вдаваться в детали, единственной целью хакеров из Anonimous, точно количество которых остаётся неизвестным, является борьба за права человека и полную свободу слова посредством взлома различных правительственных структур и оказания влияния на большую политику. По словам аналитиков из RT, около 27-28% атак осуществлялись на них с американских серверов. Остальные отследить нет возможности. Кроме сайта Кремля, хоть и в меньшей мере, пострадали сайты правительства и парламента РФ.

Источники: 1, 2.