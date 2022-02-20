В начале этого года концерн BMW представил интереснейшую функцию для любителей поэкспериментировать со своей машиной и удивить её футуристичностью окружающих. Владельцы кроссовера iX M60 получили возможность менять цвет своего автомобиля прямо во время езды: с серого на белый. "Перекраска" занимает в среднем несколько секунд, а изменить цвет можно не только всей машине, но и отдельным частям. Тогда нововведение вызвало бурю эмоций, и понятно почему: такого ещё никто не делал.
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Пару дней назад подобную функцию показал Илон Маск. В опубликованном ролике на Twitter девушка, сидя за рулём Tesla Model 3, на бортовом компьютере выбирает цвет для машины. В данном случае розовый. Притом, по сравнению с BMW, кастомизация оттенков в разы выше. Можно даже сказать, что доступна вся цветовая палитра. После выбора цвета видно, как оператор выходит из глянцево розового автомобиля.
Несмотря на ажиотаж, который вызвал спорный ролик, в интернете нашлось много скептиков. Самые популярные замечания касаются того, что во-первых, ролик содержит много склеек; во-вторых, изначальный цвет автомобиля вообще не показан, поэтому нельзя просто взять и сделать вывод, что Tesla перекрасилась в розовый за несколько секунд. Среди фанатов компании ходит шутка, что Tesla сможет так быстро изменить цвет только в том случае, если её покрасят в салоне.