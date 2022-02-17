Роспотребнадзор вынужден принять меры.

Вот уже почти год рынок графических процессоров то падает, то вновь встаёт: его сотрясают постоянные атаки перекупщиков укорителей, которые неизвестными путями всегда первыми забирают видеокарты по рекомендованным ценам, а после продают их с наценкой в 2, 3 раза выше. Так было и продолжается с RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060. Но больше всего пользователей возмутила пропажа бюджетных, а потому привлекательных GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6500XT.

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Общественное недовольство всё это время можно было наблюдать только по негативным комментариям на сайтах крупных магазинов. Несколько недель назад ситуация изменилась: геймеры смогли сплотиться и выразить своё мнение посредством открытой петиции к Роспотребнадзору под названием "Антиперекуп". Ознакомиться с ней вы можете на сайте Change.org.

Цель движения – дать понять регулятору, что на рынке ускорителей явно что-то происходит не так: когда остальные видеокарты продавались по завышенным ценам, в этом обвиняли майнеров, но только не в случае с RTX 3050 и RX 6500XT. Их мощность не позволяет окупать устройства быстрее 1 года, однако чипов по рекомендованным ценам нигде нет.

Автор Станислав на примере нескольких неудавшихся распродаж на DNS делает вывод, что торговые сети вступили в картельный сговор с перекупщиками. Схема такова: магазин заранее отправляет всю партию ускорителей в руки спекулянтам, те продают её в 2 раза дороже отчаявшимся геймерам, а процент от выручки отдают обратно в магазин.

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По мнению автора, если магазины и правда замешаны в чём-то таком, это экономическое преступление против граждан России. Станислав и ещё 10 000 подписавших петицию просят Роспотребнадзор провести анализ алгоритмов и выяснить причину отсутствия видеокарт.

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