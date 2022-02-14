На строительство ушло чуть больше $26 тыс.

Наверное, вы слышали или даже видели на YouTube, как индиец строит целые архитектурные шедевры из песка и нескольких палок. Так вот, похоже, у него появились конкуренты. Четверо умелых жителей Вьетнама смогли собственноручно построить полностью рабочую глиняную копию суперкара Bugatti Chiron без живого образца автомобиля. Всё, что у них было на старте – игрушечная машинка, по которой они и ориентировались, постепенно увеличивая детали до реальных масштабов.

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Ву Дык Санг, Ву Ван Лой, Динь Дык Хунг и Ву Ван Нам решили, что основным материалом для их автомобиля будет глина. Первоначально из неё вылепили всю форму машины, потом покрыли её стекловолокном, добавили композитного клея, а после "завернули" образец в корпус из стальной рамы, который до мелочей соответствует реальной Bugatti Chiron. После того как глина затвердела, её удалили, заделав пустые места и завершив внешнюю отделку авторского автомобиля.

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Пытаться соответствовать оригиналу в мощности, по словам энтузиастов, было бы глупо. В качестве двигателя они взяли "сердце" Toyota Corolla 1998 г. на 1,6 литра, благодаря чему машина уже может рассекать по улицам Куангниня, где она была создана. Скорость и манёвренность в реальных условиях энтузиасты также показали.

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