Но будет ли прирост производительности пропорционален - это вопрос

В прошлом году nVidia выпустила рекордное количество мощнейших графических ускорителей на рынке: вначале "титаном" поколения Ampere называли GeForce RTX 3090, потом компания продемонстрировала, на что способна её GA100 с тензорными ядрами, предназначенная для сложнейших вычислительных задач в дата-центрах, а совсем недавно появилась новая информация о проблемной RTX 3090 Ti. По иронии, ни одна из карт не смогла избежать дефицита. Последняя и вовсе не поступает в продажу из-за неподходящей видеопамяти.

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Но если вы думаете, что на следующие несколько лет это предел производительности, вы глубоко ошибаетесь. Топовый процессор на архитектуре GA100 сейчас имеет в своём арсенале 54 млрд транзисторов. Это очень много. На первый взгляд мощная GeForce RTX 3090 (GA102) может похвастаться лишь 28,3 млрд транзисторов. По слухам, уже следующее поколение GPU Hopper от nVidia, в частности топовая модель GH100, получит 140 млрд транзисторов, что сделает её в 5 раз мощнее RTX 3090 и в 3 раза мощнее GA100.

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Тем не менее, пока что такие технологии сложно даже вообразить. Эксперты сомневаются, что в скором времени удастся сделать чип с 140 млрд транзисторов более-менее компактным. Более того, инсайдеры не отрицают, что вследствие напряженной борьбы с AMD следующее поколение ускорителей nVidia Ada Lovelace может не выдержать конкуренции, однако не факт, что в компании захотят вставлять в линейку Ada чип поколения Hopper. Будет ли он готов к тому времени – тоже хороший вопрос, на который пока нет ответа.

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