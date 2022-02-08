Казалось бы, что может пойти не так?

Около недели назад Центральный банк РФ выдвинул довольно спорное предложение, которое не сыскало популярности среди народа: полностью заблокировать в стране криптовалюты и майнинг, включая любые переводы, обмен и прочие операции. Примерно так, как поступили ранее в Китае. Эту идею не одобрил лично президент Путин, высказав мнение, что такая блокировка основывается скорее на принципе "не вашим, не нашим", чем на желании защитить экономику от влияния виртуальных денег.

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Вскоре после заявления о возможном налогообложении майнеров, располагающихся на территории РФ, в правительстве начали разработку соответствующей схемы, а сегодня в Кремле подсчитали, сколько именно средств принесут налоги на криптовалюту в России. Если судить по общим данным, что доход крипторынка в РФ составляет 16.5 триллионов рублей, то даже при минимальных налогах на эту сферу деятельности уже через год она пополнит казну на 1 триллион рублей. Сумма, безусловно, не малая.

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Скорее всего размер налога будет зависеть от того, кто его платит: юридическое лицо или физическое. Так, легальные биржи принесут государству около 300 миллиардов рублей, а частные майнеры – от 600 миллиардов до 700 миллиардов рублей в год. Единственным условием таких налогов является стабильность криптовалютного рынка.

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