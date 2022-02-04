Скоро сферу приравняют к индивидуальному предпринимательству.

С недавнего времени сферу криптовалют правительства стран стали принимать всерьёз. В Китае её вообще запретили, опасаясь, как бы виртуальные монеты не начали дестабилизировать национальную валюту страны юань. В стороне не остался и российский Центробанк, резкое заявление которого всполошило общественность. Регулятор призвал по примеру Китая запретить все криптовалютные проявления в РФ.

реклама

Немного охладили ситуацию обещания президента Путина воздержаться от запретов, ведь нет нужды уничтожать такую прибыльную сферу. По его мнению, майнеры просто должны платить налог, как и все остальные индивидуальные предприниматели. Данной возможностью, как сообщают в ТАСС, уже заинтересовались в Торгово-промышленной палате. Её глава Сергей Катырин отправил в Министерство финансов своё видение событий.

В соответствии со словами Катырина, активизация майнинга в промышленных масштабах вынуждает правительство переработать законодательство и скорректировать его таким образом, чтобы одновременно вывести добычу "крипты" из теневой зоны и обеспечить её "работниками" уплату государственных налоговых выплат. Первое, что должны будут сделать все майнеры – это встать на учёт как ИП или ООО.

анонсы и реклама 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

В то же время финансовая безопасность рублю будет обеспечена тем фактом, что криптовалютам дадут статус платёжного инструмента, то есть переведут их из валюты в имущество. Переводы виртуальных монет предлагают рассматривать не как финансовую операцию, а как бартерный обмен. По словам Катырина, следует также определить максимальный лимит потребляемого майнерами электричества.

Источник.