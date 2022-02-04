До недавнего времени на "поле битвы видеокарт" было спокойно. Дефицит шёл своим чередом, пока не появились две новинки: топовая RTX 3090 Ti и ориентированная на широкие массы RTX 3050. Первая, как предполагалось, станет безоговорочным флагманом поколения Ampere и продемонстрирует ещё более высокие показатели производительности, а вторая должна будет совместить в себе преимущества RTX 30 и бюджетный ценник, тем самым покончив с нехваткой товаров.
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В обоих случаях ожидания не оправдались: RTX 3050 по рекомендованной цене разлетелась за пару секунд, а об RTX 3090 Ti и вовсе ничего неизвестно, несмотря на обещания nVidia. Как и предполагалось, флагман Ampere в Европе начали продавать за $3 840. Через короткое время объявление удалили. Ресурс Videocardz по поводу её "переноса" рассказал, что у карты большие проблемы с видеопамятью GDDR6X, которые обнаружили на предпоследних стадиях тестирования.
Более того, по последним данным инсайдеров, RTX 3090 Ti в принципе никогда не предназначалась как геймерское устройство для видеоигр. Она была создана под нужды оверклокеров и энтузиастов, а также для достижения новых рекордов. Если провести параллель между чипами и автопромом, то RTX 3090 Ti – это лимитированный гибридный гиперкар Porsche 918. Как и его "родственник", количество RTX 3090 Ti в магазинах будет очень ограниченным.
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