Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
RTX 3090 Ti: цена $4 000, проблемная память GDDR6X и ограниченный выпуск только для энтузиастов
Топовая карта поколения Ampere пока что разочаровывает.
анонсы и реклама
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

До недавнего времени на "поле битвы видеокарт" было спокойно. Дефицит шёл своим чередом, пока не появились две новинки: топовая RTX 3090 Ti и ориентированная на широкие массы RTX 3050. Первая, как предполагалось, станет безоговорочным флагманом поколения Ampere и продемонстрирует ещё более высокие показатели производительности, а вторая должна будет совместить в себе преимущества RTX 30 и бюджетный ценник, тем самым покончив с нехваткой товаров.

реклама

В обоих случаях ожидания не оправдались: RTX 3050 по рекомендованной цене разлетелась за пару секунд, а об RTX 3090 Ti и вовсе ничего неизвестно, несмотря на обещания nVidia. Как и предполагалось, флагман Ampere в Европе начали продавать за $3 840. Через короткое время объявление удалили. Ресурс Videocardz по поводу её "переноса" рассказал, что у карты большие проблемы с видеопамятью GDDR6X, которые обнаружили на предпоследних стадиях тестирования.

анонсы и реклама
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Более того, по последним данным инсайдеров, RTX 3090 Ti в принципе никогда не предназначалась как геймерское устройство для видеоигр. Она была создана под нужды оверклокеров и энтузиастов, а также для достижения новых рекордов. Если провести параллель между чипами и автопромом, то RTX 3090 Ti – это лимитированный гибридный гиперкар Porsche 918. Как и его "родственник", количество RTX 3090 Ti в магазинах будет очень ограниченным.
Источник.

#rtx 3090 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инсайдер подтвердил двухкратный рост производительности видеокарт RTX 40 в сравнении с RTX 30
EVGA анонсировала игровой компьютер E1 с видеокартой GeForce RTX 3090 Ti
Выход RTX 3090 Ti могут отложить на несколько месяцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 от 1 февраля 2022 года
14
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
84
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 33% – GeForce RTX 3080 скинула 40 000 р
67
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
218
В паблике «Подслушано DNS» анонимный сотрудник DNS слил коммерческую тайну о продаже видеокарт
227
Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
3
Биткоин и Эфир дешевеют, а Киты скупают цифровое золото с целью создать дефицит предложения на рынке
18
Цены на некоторые видеокарты рухнули вдвое на фоне надвигающейся криптозимы
66
AMD Ryzen 7000 и Radeon 7000 выйдут в 2022 году - теперь официально
48
Жизненный цикл звёзд подтверждает - во Вселенной нет ничего бессмертного
20
Infinity Ward в этом году выпустит «новое поколение» Call of Duty
3
3 февраля видеокарты GeForce RTX 3050 будут доступны в Ситилинк по цене 26 500 рублей
25
Цены на топовые видеокарты AMD Radeon RX 6900XT опустились ниже отметки в 130 тысяч рублей
49
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
39
Сегодня в Ситилинк 100 видеокарт NVIDIA RTX 3050 будут проданы по цене 26 500 рублей
18
Выпущен Tiny Core Linux 13: требуется всего 46 МБ ОЗУ и 50 МБ на диске
9
Треть суммы от $3,6-миллиардной сделки между Sony и Bungie уйдёт на «удержание» разработчиков
3
В Иркутской области из-за майнига фиксируется четырехкартный рост энергопотребления
27
Лиза Су подтвердила выход CPU и GPU следующего поколения в 2022 г, но может повысить цены на новинки
5
СМИ: Rocksteady отложила релиз Suicide Squad Kill the Justice League до следующего года
3

Популярные статьи

Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
728
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 6
8
Строим отказоустойчивый массив RAID на дисках Parallel ATA и плате ASUS P4C800 Deluxe
37
Ремонт Sony Xperia Z2 и почему ремонтировать битые телефоны не всегда хорошая идея
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Formula: разрушая баррикады
5
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
17
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
16
Divinity 2: Ego Draconis: краткий обзор
2
Метеоритные ожоги: Как Земля каждый день справляется с миллионами падающих звезд
4
KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля

Сейчас обсуждают

mistergrim
20:01
> после Макса Пейна 3 игр нормальных не было > Max Payne 3 > нормальная :facepalm:
Rockstar официально подтвердила, что новая Grand Theft Auto находится в разработке
Manager
19:59
Не знал, что надо какой-то баннер искать. Я ждал, что карты появятся в наличии их по обычной схеме оформления товара нужно будет оформить.
Российские геймеры раскупили партию из GeForce RTX 3050 в Ситилинк по 26 500 рублей за 17 минут
Юрий Ларионов
19:58
я в Беларуси живу и зарабатываю столько, а это хуже России, в России тем более такие деньги легко заработать. Да в прицнипе все кого я знаю получают минимум от 1000 долларов в месяц если не тупить. Ну...
Разработчики Ethereum советуют майнерам прекратить покупку видеокарт - окупить вложения уже не выйдет
Keks789
19:57
в точку😂
В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
VRoman
19:57
Ну так а что бы ты стал продавать при ограниченном производстве и высоком спросе? Дешёвые поделки 3200G или дорогие 5900Х? Дешёвые продукты существуют только когда дорогие не берут.
В прошлом году средняя цена реализации клиентских продуктов AMD выросла на 57%
Civilian
19:54
> а не инженеры Инженеры тоже, они доступны в телеграме, поговори с ними. > именно они стоят в том же С-400 В С-400 - Э90Микро, который SPARC, а не e2k.
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
sanchez521
19:54
ну то есть ты имеешь доказательства воровства?
Для выхода яхты Джеффа Безоса за $500 млн из порта Роттердама снесут мост построенный в 1878 г
Дмитрий Нас
19:53
на бирже для хомячков и зумерков-икспердов
Rockstar официально подтвердила, что новая Grand Theft Auto находится в разработке
ev_rus
19:53
Я тебе уже раскладывал заключение. Бесплатно в этих темах с кучей картиночек и ссылок, круглосуточно, ты бы не опорожнялся. Бесплатно чирей не вскочит, а на до такой степени рискованного идейного дура...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Goldman Sachs
19:52
У тебя там нищета несмотря на нефтедобычу
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем