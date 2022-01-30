По словам майнера, его и его коллег LHR-карты не пугают.

В мае 2021 года, осознав всю трагичность ситуации со своими видеокартами в плане их полного отсутствия на полках магазинов, компания nVidia наконец обратила взор на майнеров криптовалют. Люди, скупившие по 100 и больше, карт не хотят ни перепродавать их, ни останавливаться в покупке следующих партий в связи с высоким доходом от добычи виртуальных денег. Тогда-то в мир пришли первые ускорители с LHR, призванные покончить с дефицитом.

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Чуть позже майнеры смогли частично взломать алгоритм Ethermining, а сейчас, подводя окончательные итоги эксперимента nVidia, Блейк Титер и его коллеги из штата Колорадо, США, утверждают, что средство по борьбе с их фермами явно провалилось. Майнер рассказывает, что первое время трудности с использованием LHR-видеокарт и правда были, но с ними быстро разобрались. Сегодня его личная майнинговая ферма под названием Teether состоит из 95 чипов nVidia. 20 из них принадлежат к LHR (Low Hash Rate). Примерный доход в месяц – $4 500 с учётом того, как сильно упали курсы ведущих монет.

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Более того, рассказывая чуть больше о своём опыте в качестве майнера, Блейк показывает на картинке ниже, что фактическая разница между LHR и обычными ускорителями практически отсутствует. Решение о борьбе с майнерами, со слов Блейка, лишний раз подтолкнуло его к покорению новых горизонтов в поиске других прибыльных криптовалют. Например, Ravencoin (RVN).

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