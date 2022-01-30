Всё что вам нужно – ответить на несколько "простых" вопросов.

В честь презентации своих новых продуктов – уже знаменитых сегодня, хотя, возможно, и не совсем оправданно, графических процессоров Arc Alchemist, Intel запускает конкурс для розыгрыша этих самых чипов, когда они выйдут в прокат. Получить 300 карт бесплатно смогут лишь те, кто правильно ответит на несколько довольно сложных вопросов об истории компании, её руководстве и не только.

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Единственное условие – ограниченное время. Лучшие призы достанутся тем, кто успеет правильно ответить на все 10 вопросов за определённый период времени. Как говорят в Intel, чем раньше, тем лучше. По завершении этого мероприятия определят 3 300 победителей. Кому и что достанется, смотрите ниже.

1-100 победители или "Сто гран-при". Получат самую топовую модель Intel Arc Alchemist, аналогичную по производительности с RTX 3070, несколько интересных сюрпризов от компании и 6-месячный абонемент Xbox Game Pass для ПК. Общая стоимость каждого подарка – $900.

101-300 победители или "Двести за первое место". Получат высокопроизводительный графический ускоритель Intel Arc Alchemist, фирменные сюрпризы и 3-месячную подписку Xbox Game Pass для ПК. Общая стоимость каждого подарка – $700.

301-1300 победители или "Тысяча 2-го места". Получат купон на $100 на видеокарту Arc Alchemist от стороннего производителя, цена которой не превысит размер купона. Иными словами, карту бесплатно, но она будет попроще в плане мощностей. При желании можно доплатить и взять за купон более дорогой чип.

1301-3300 победители. Получат купон на $50, который можно будет обменять на видеокарту Arc Alchemist бюджетного сегмента или, как и в прошлом случае, доплатить желаемую сумму за выбранную модель с другими характеристиками.

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Подробности ищите на сайте опроса, там же и подсказки к ответам. До конца остался всего один день.

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