Если всё запрещать, то ничего в стране и не останется. А вот разумное налогообложение принесёт выгоду.

Недавно в Центральном банке РФ рассказали о том, что криптовалюты и всё с ними связанное следует запретить на территории страны, следуя примеру китайского правительства. После этого популярные валюты не просто потеряли в стоимости, а в значительной степени обвалились. В частности, это касается Bitcoin и Ethereum. Не последняя по важности причина такого радикального решения со стороны Центробанка – экологические последствия майнинга.

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Как позже выяснилось, правительство РФ вместе с президентом Владимиром Путиным позицию Центробанка решительно не одобряет. Вместо запретов на майнинг президент высказался в пользу введения в сферу виртуальных валют функционального налогообложения. По словам президента, майнерам можно разрешить использовать излишки электроэнергии по всей стране, взымая за это налог и одновременно регулируя их деятельность. Иными словами, перевести их бизнес из "теневого" в легальный.

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Если бы криптовалюты лишились российского рынка, это бы ударило по курсам её внушительнее: как ни как, в 2021 году Россия вышла на 3-е место в мире по количеству добытой криптовалюты, уступив только США и Китаю. С намерением мирно уладить вопрос Путин уже попросил правительство разъяснить Центробанку государственную позицию.

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