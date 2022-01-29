Недавно в Центральном банке РФ рассказали о том, что криптовалюты и всё с ними связанное следует запретить на территории страны, следуя примеру китайского правительства. После этого популярные валюты не просто потеряли в стоимости, а в значительной степени обвалились. В частности, это касается Bitcoin и Ethereum. Не последняя по важности причина такого радикального решения со стороны Центробанка – экологические последствия майнинга.
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Как позже выяснилось, правительство РФ вместе с президентом Владимиром Путиным позицию Центробанка решительно не одобряет. Вместо запретов на майнинг президент высказался в пользу введения в сферу виртуальных валют функционального налогообложения. По словам президента, майнерам можно разрешить использовать излишки электроэнергии по всей стране, взымая за это налог и одновременно регулируя их деятельность. Иными словами, перевести их бизнес из "теневого" в легальный.
Если бы криптовалюты лишились российского рынка, это бы ударило по курсам её внушительнее: как ни как, в 2021 году Россия вышла на 3-е место в мире по количеству добытой криптовалюты, уступив только США и Китаю. С намерением мирно уладить вопрос Путин уже попросил правительство разъяснить Центробанку государственную позицию.
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