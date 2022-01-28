И смотрим, во сколько сегодня обойдётся мощный игровой ПК.

Возможно вы не заметили, но сегодня в 10:00 по МСК начался первый старт продаж видеокарты nVidida GeForce RTX 3050. За несколько часов все модели ожидаемо раскупили, а на Avito уже висят предзаказы от 700 рублей. Как и все чипы nVidia за последний год, RTX 3050 вскоре попадёт в руки к спекулянтам с их непомерно высокими ценниками. Сегодня мы немного углубимся в характеристики карты, проследим, для каких вообще целей она нужна, и на примере techradar узнаем, на сколько увеличились цены на компоненты для ПК по сравнению с 2018-19 годом.

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Сразу стоит отметить, что RTX 3050 – карта в своём роде феноменальная: по сравнению с предшественницей GTX 1650 она показывает феноменальный скачок производительности, уверенную поддержку 4K, а также впервые в линейке xx50 имеет полноценную трассировку лучей. С рекомендованным ценником в $250 модель уже сейчас сложно купить дешевле $470 в США. Когда версии от Gigabyte перейдут границу в $500 – лишь вопрос времени. В то же время ускорители из категории xx50 раньше стоили $100-120, и были самым массовым продуктом на рынке.

Как пишут эксперты techradar, они провели собственное расследование, дабы сравнить цены на геймерский ПК в 2018 году и сейчас. В те годы их часто просили собрать ПК на заказ. Самой популярной сборкой всех времён всегда был процессор Intel Core i3-10100F, кулер Cooler Master Hyper T2, материнская плата B560, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ SSD, относительно дешевый корпус, блок питания 80+ Gold на 400 Вт и графический ускоритель nVidia GeForce GTX 1650. Тогда сборка стоила около $500. Сегодня ПК с такими комплектующими затянет $800-850 в зависимости от места покупки. При всём этом понятно, что с топовыми играми AAA-сегмента GTX 1650 продержится не так много, как хотелось бы.

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Если раньше авторы techradar рекомендовали брать готовый ПК вместо консоли, то сейчас их выбор явно падает на PS5 или Xbox Series X. Когда приставки опустятся до $500, они будут в несколько раз выгоднее современного геймерского компьютера.

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