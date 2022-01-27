Нынешние квантовые компьютеры пока что необходимым для этого машинам не ровня.

Так или иначе, каждый из нас задумывался о надёжности криптовалют. На эти мысли наталкивают частые заголовки о том, как та или иная криптобиржа падает под натиском хакеров, а её "сокровища" уходят не в то русло. Конечно, сама система токенов защищена более чем, её взломать так-то просто не удастся. Для этого понадобится мощнейший суперкомпьютер и десятки лет эволюции современной техники. Подробнее о том, какие мощности будут нужны в будущем, рассказал специалист в области виртуальных активов Марк Уэббер из Университета Сассекса, Великобритания.

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По словам учёного, он с командой исследовал степень защиты крупнейшей криптовалюты мира – биткоина. Как мы знаем, чтобы любая криптовалюта перешла "из рук в руки", её транзакция должна быть подтверждена не маленькой сетью майнёров, каждый из которых вносит в перевод свою лепту. Данные о транзакции не скрываются, что позволяет обнаружить их общий ключ. Ключ к тому, сколько конкретно монет существует и куда они переводятся.

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По подсчётам учёных, примерное время обработки одной транзакции, которая может содержать N-количество монет, составляет от 10 минут до часа. Чтобы взломать ключ за 10 минут, хакерам потребуется квантовый компьютер мощностью в 1,9 миллиардами кубитов. За час машина сделает то же самое, но с 317 миллионами кубитов. К счастью, сеть биткоина сегодня в праве называться практически неуязвимой, ведь мощность нынешних топовых моделей квантовых вычислительных машин от IBM не превышает и 127 кубитов. Увеличение их производительности в миллионы раз займёт не одно десятилетие.

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