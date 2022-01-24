Судебное решение о блокировке было незаконным.

Полтора месяца назад Роскомнадзор без суда и следствия заблокировал почти все каналы анонимного браузера Tor на территории России, после чего занёс в чёрный список сайт проекта и ещё несколько самых популярных впн-сервисов. Как оказалось после, когда в организации решили дать комментарий по поводу данного вопроса, суд таки был. В 2017 году, в Саратове.

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Заседание Саратовского регионального райсуда проходило в 2017 году. Представителей Tor Project на процесс по неизвестным причинам не позвали, вследствие чего суд вынес приговор без возражений со стороны создателей анонимного браузера. Более того, они о нём, вероятнее всего, некоторое время и не знали. Решение о блокировке по всей территории РФ приняли только сейчас, однако сразу встретили мощный отпор.

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После блокировки сайта torproject.org авторы проекта вместе с юристами из негосударственной организации Роскомсвобода взялись обжаловать решение и уже подали 2 апелляции в Саратовский областной суд. По словам Саркиса Дарбиняна, главного юриста Роскомсвободы, по делу Tor они с командой уже побывали в Верховном суде, где им дали чёткий ответ: если решение принималось без участия разработчиков браузера, оно не подлежит исполнению и является прямым нарушением прав владельцев Tor.