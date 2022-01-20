Насколько известно инсайдеру, релиз никто не откладывал.

Уже сейчас, опираясь на количество продаж, мы можем с уверенностью сказать, что вся серия RTX 30 с треском провалилась. RTX 3080 оказалась слишком "оверпрайснутой" и спорной в плане мощности, RTX 3070 благодаря перекупщикам средне-бюджетного ценника так и не получила, RTX 3060 сравнивают с поколением GTX, которое иногда даёт карте фору, а RTX 3090 вышла за грань допустимого ценового сегмента. Дополнительным ударом по поколению Ampere стали спекулянты и дефицит чипов.

реклама

Однако все эти факторы меркнут перед релизом RTX 40, ведь если новое поколение выйдет в этом году, нынешние карты и сейчас, не имея большой популярности со стороны геймеров, превратятся в хлам. Как сообщали в nVidida, выход нового поколения намечен на сентябрь 2022 года, если не будет переносов. Вчера известный инсайдер с ником Greymon55 написал у себя в Twitter, что, насколько ему известно, перенос RTX 40 не планируется. Разработка и освоение новых мощностей в компании идёт своим чередом.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

В сообщении Greymon55 указывает, что до релиза RTX 4080 и RTX 4090 поколения Ada Lovelace остаётся чуть больше полугода. RTX 4060 подоспеет к нам в канун Нового года, а RTX 4070 выпустят где-то между старшей и младшей моделью. Напомним, что ускорители Ada Lovelace получат 5-нм техпроцесс TSMC, до 90 TFLOPs, до 24GB памяти GDDR6X и потребление от 600W. Сравнительную таблицу Turing-Ampere-Ada-Hopper смотрите ниже.

Источник.