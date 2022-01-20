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Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
Насколько известно инсайдеру, релиз никто не откладывал.
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Уже сейчас, опираясь на количество продаж, мы можем с уверенностью сказать, что вся серия RTX 30 с треском провалилась. RTX 3080 оказалась слишком "оверпрайснутой" и спорной в плане мощности, RTX 3070 благодаря перекупщикам средне-бюджетного ценника так и не получила, RTX 3060 сравнивают с поколением GTX, которое иногда даёт карте фору, а RTX 3090 вышла за грань допустимого ценового сегмента. Дополнительным ударом по поколению Ampere стали спекулянты и дефицит чипов.

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Однако все эти факторы меркнут перед релизом RTX 40, ведь если новое поколение выйдет в этом году, нынешние карты и сейчас, не имея большой популярности со стороны геймеров, превратятся в хлам. Как сообщали в nVidida, выход нового поколения намечен на сентябрь 2022 года, если не будет переносов. Вчера известный инсайдер с ником Greymon55 написал у себя в Twitter, что, насколько ему известно, перенос RTX 40 не планируется. Разработка и освоение новых мощностей в компании идёт своим чередом.

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В сообщении Greymon55 указывает, что до релиза RTX 4080 и RTX 4090 поколения Ada Lovelace остаётся чуть больше полугода. RTX 4060 подоспеет к нам в канун Нового года, а RTX 4070 выпустят где-то между старшей и младшей моделью. Напомним, что ускорители Ada Lovelace получат 5-нм техпроцесс TSMC, до 90 TFLOPs, до 24GB памяти GDDR6X и потребление от 600W. Сравнительную таблицу Turing-Ampere-Ada-Hopper смотрите ниже.
Источник.

#rtx 4090 #rtx 4060 #rtx 4080
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