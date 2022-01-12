Вот такой простой лайфхак мы получили на CES 2022.

В декабре прошлого года мы узнали о технологии RSR (Radeon Super Resolution), а на CES 2022 её официально представили публике как новейшую разработку компании в области гейминга. В частности, она работает только в играх, и по заявленным показателям, очень хорошо повышает производительность видеокарты, добавляя лишних fps и позволяя играть на более высоких настройках. Некий аналог DLSS, только от AMD.

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Реальные возможности технологии, конечно, сразу же поставили под вопрос, из-за чего AMD не осталось ничего другого, как самостоятельно показать работу RSR. Предком технологии, к слову, была AMD FSR (Fidelity Super Resolution). В отличие от старой версии, новая не нуждается в ручной интеграции в какую-то конкретную игру или ручной настройке. Она заранее встроена в драйвер и активируется в любой современной игре.

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Итак, в первом же видео про работу RSR виден неподкупный и объективный взгляд AMD на вещи. Если не вдаваться в детали, то в Warframe, как только на чипе Radeon включили прототип Super Resolution, производительность увеличилась не на 20, не на 30, и даже не на 50%. RSR дала видеокарте прирост в 70% производительности. Таким образом, допуская, что игру запускали на бюджетной RX 6600 за $329, технология смогла превратить её в топовую RX 6800 за $579. Пока что в компании обозначили, что RSR будет работать только на адаптерах поколения Radeon RX 5000 и RX 6000.