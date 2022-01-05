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Инсайдер: Rockstar Games анонсирует GTA 6 уже в этом году, а выпустит – в следующем
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Конец предыдущего года у Rockstar Games мягко говоря не задался: анонс GTA The Trilogy прошёл скучно и тихо, почти не вызвав у фанатов ожидаемых эмоций, зато они появились во время релиза трёх игр. Тайтлы у Rockstar получились настолько плохими, что геймеры из 10 баллов оценили их в 0,6 балла. Очевидно, что инвесторы и руководящие лица студии таким поворотом событий остались недовольны. Хоть после этого и выпустили DLC для GTA Online, как говорит известный инсайдер TezFunz2, разработчикам жизненно необходим новый анонс.

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В его сообщении говорится, что о создании GTA 6 было известно ещё давно, но из-за того, что старых кодеров почти не осталось, в Rockstar понятия не имеют, как сделать 6-ю часть ещё более популярной, чем GTA 5.

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Громкий провал GTA Trilogy, как и всех топовых Triple-A проектов прошлого года, сейчас вынуждает студию заявить о существовании GTA 6 прямо этой зимой. Не стоит сильно надеяться на 15-е числа января. Самый реалистичный прогноз для анонса долгожданного проекта – февраль 2022. Выход игры состоится ровно через год после её показа публике – в декабре 2022 или в начале 2023 года.
Источник.

#gta 6
2
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