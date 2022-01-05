Майнер расстроен этим трагическим фактом и желает, чтобы всё вернулось на свои места.

На пике майнинга, этим летом, когда видеокарты уже закончились, каждый так или иначе присматривался к выгодной добыче криптовалюты. Своими силами на собственной видеокарте или же покупкой целой фермы, тогда любые махинации бы окупились сполна. Даже если продать игровую карту, купленную за $200, можно было выручить на ней более $100 чистой прибыли. Однако с тех пор всё поменялось, и доходность майнинга снизилась вдвое.

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Как рассказывает российский майнер, пожелавший не называть своего имени, его ферма из 371 видеокарты (преимущественно Nvidia GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5700 XT) в день даёт ему стабильный доход в $500, что по его меркам крайне мало. Ещё несколько месяцев назад хешрейт 9,6 GH/s в сети Ethereum давал ему более $1000.

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По словам майнера, причина такого падения состоит в том, что в ETH увеличилась сложность добычи одного блока, хотя криптовалюта, даже несмотря на это, до сих пор занимает 1-е место на пьедестале самых прибыльных монет. Прогноз на нынешний год от майнера таков: его доход и доход всех владельцев крупных ферм упадёт ещё сильнее, когда Ethereum перейдёт на протокол Proof-of-Stake, ведь тогда мощности от видеокарт перестанут быть важным фактором. Включаться же в майнинг сейчас, при нынешних ценах на видеокарты и низкой прибыли, просто не имеет смысла.

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