Возможно, после этого разработчики одумаются.

Во время беты Battlefield 2042 игроки смогли за короткий период найти тысячи влияющих на геймплей багов, но никто не думал, что с релизом игры их станет ещё больше. Разгромные рейтинги от блогеров и авторитетных изданий, поломанные механики, ненужная система специалистов и кривая регистрация попаданий привели к тому, что игра вошла в список самых худших релизов 2021 года по версии dsogaming. Продвинутая донатная система, завёрнутая под оберткой Батлфилда, помогла игре получить оценку в 2.2 балла из 10.

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Та же история произошла с Grand Theft Auto The Trilogy, где начало дождя в игровом мире означало, что сессию пора перезапускать, потому что он полностью ломал систему. Взамен множеству интересных модов, которые делали геймеры, Take-Two и Rockstar, удалив их, выпустили 3 провальных переиздания с рейтингом 0.6 из 10.

Far Cry 6, которая разрабатывалась на движке Dunia Engine, совместила в себе все проблемные моменты предыдущих игр до неё, а также получила крайне низкие оценки от пользователей. В общем, если не сильно разбираться в серии, шестую часть можно спокойно перепутать с пятой, а то и третьей. Последней каплей стали HD-текстуры, требующие минимум 10 Гб видеопамяти. Что с ними, что без них, разница почти не заметна.

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Среди других тайтлов, в рейтинг худших игр 2021-го вошли The Medium, Crysis 2 Remastered/Crysis 3 Remastered, Halo Infinite и Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

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