Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Battlefield 2042, Grand Theft Auto The Trilogy и Far Cry 6 признали худшими играми 2021 года
Возможно, после этого разработчики одумаются.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Во время беты Battlefield 2042 игроки смогли за короткий период найти тысячи влияющих на геймплей багов, но никто не думал, что с релизом игры их станет ещё больше. Разгромные рейтинги от блогеров и авторитетных изданий, поломанные механики, ненужная система специалистов и кривая регистрация попаданий привели к тому, что игра вошла в список самых худших релизов 2021 года по версии dsogaming. Продвинутая донатная система, завёрнутая под оберткой Батлфилда, помогла игре получить оценку в 2.2 балла из 10.

реклама

Та же история произошла с Grand Theft Auto The Trilogy, где начало дождя в игровом мире означало, что сессию пора перезапускать, потому что он полностью ломал систему. Взамен множеству интересных модов, которые делали геймеры, Take-Two и Rockstar, удалив их, выпустили 3 провальных переиздания с рейтингом 0.6 из 10.

Far Cry 6, которая разрабатывалась на движке Dunia Engine, совместила в себе все проблемные моменты предыдущих игр до неё, а также получила крайне низкие оценки от пользователей. В общем, если не сильно разбираться в серии, шестую часть можно спокойно перепутать с пятой, а то и третьей. Последней каплей стали HD-текстуры, требующие минимум 10 Гб видеопамяти. Что с ними, что без них, разница почти не заметна.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Среди других тайтлов, в рейтинг худших игр 2021-го вошли The Medium, Crysis 2 Remastered/Crysis 3 Remastered, Halo Infinite и Final Fantasy 7 Remake Intergrade.
Источник.

#battlefield 2042
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Появились данные о новой карте в Battlefield 2042 из первого сезона
Рейтинг Battlefield 2042 опустился в два раза ниже Call of Duty: Vanguard
Появились даты предварительной загрузки Battlefield 2042 для игроков PS5 и PS4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
101
Виталик Бутерин признал ошибки реализации Ethereum 2.0 и назвал ключевую задачу на 2022 год
32
Старые телефоны BlackBerry 4 января перестанут работать
+
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
67
Xiaomi назвала 19 смартфонов, которые первыми получат глобальную MIUI 13 на Android 12
+
Майнер рассказал, может ли добыча Эфира вернуть вложения в ноутбук, стоимостью 200 000 рублей
13
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
17
Xiaomi представила список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13
8
Стоит ли покупать Radeon RX 580 после майнинга в 2022 г – лучший GPU для геймеров в тесте Benchmark
61
T-Bao представил миниатюрные ПК на базе Ryzen 9 5900HX с поддержкой трех мониторов 4K
2
Вышла сборка Descendant 12 на базе Android 12 для POCO F3, POCO X3 и других смартфонов
6
Стали известны характеристики смартфона Xiaomi MIX 5: Snapdragon 8 Gen 1 и камера на 100 Мп
+
Intel Core i5-12400F в комбинации со штатным охладителем нагрелся в закрытом корпусе до 81 градуса Цельсия
21
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
43
Первые 5 минут продаж смарфонов Xiaomi 12 принесли компании почти 300 миллионов долларов
+
Кооперативная головоломка It Takes Two получила наибольшее количество наград «Игра года»
+
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
14
В 2022 году видеокарты не подешевеют, а возврат к рекомендованным ценам затянется на годы – 3DCenter
59
Инженер ASUS представил адаптер памяти Wild DDR4 для материнских плат DDR5
13
Появилось фото APU AMD Zen 3 Rembrandt
6

Популярные статьи

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
111
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
36
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
6
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
10
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
14
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
20
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
4
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже

Сейчас обсуждают

Артём
15:08
Тип настолько жалкий, что набросился за аватарку. По фактам раскидал этого бездаря.
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Hyper666
15:07
Видеокарта = цена х3 Оперативка = цена х3 может скоро все станет цена х3 ???
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
BorealSine
15:06
Ну так из-за бездарных инвесторов и игроков ноющих про баги и то, что на их дно консоли и дно ПК она шла как кал ушло много талантливейших разработчиков из студии. Естественно собрать все мысли воедин...
Cyberpunk 2077 получит самое крупное обновление с особой версией Samurai Edition — так говорит инсайдер
Артём
15:06
Нет, только лох, который это написал 🤡😸
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
sNQ
15:05
К сожалению уже 2022 год пошел)) Насчёт видеокарт пока не знаю. Разве что AGP-карты буду искать, если куплю материнскую плату ASRock 4CoreDual.
Мой 2021 год на HWBot - глазами оверклокера
mphuZ
15:03
DP 2.0 зажали, сволочи. Не нужно. Ждём модели следующего года.
Samsung представила 32-дюймовый игровой монитор Odyssey Neo G8 с разрешением 4K и частотой 240 Гц
Pavels Pozarskis
14:59
А с каких пор баланс у нас с двумя "л"? Ведь, дисбаланс именно от этого слова? Мелочь, но осадочек остаётся. Представьте себе мерседес бенц топовый и последней модели, а на нем знак не по середине ре...
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Airotciv
14:58
ООО будет повод перепройти.
Cyberpunk 2077 получит самое крупное обновление с особой версией Samurai Edition — так говорит инсайдер
Антон Николаев
14:57
Цены на материнки то видел????? В днс самая дешевая а320 3500 стоит и внее можешь ваткнуть в будущем 5950х и радоватся жизни, а с интолом так сможешь?? Только если воткнешь еще и мать другую и то не ф...
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
Артём
14:56
Эти люди готовы и Путина подождать ухода 🤡😸
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем