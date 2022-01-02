Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
Карта побьёт все рекорды энергопотребления.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

На примере nVidida мы уже убедились, что мощность видеокарты не приходит без последствий. Она не является к пользователям сама: если карта тянет все игры, значит она будет потреблять в разы больше электроэнергии. Так было с релизом каждого нового поколения, и так сейчас происходит с GeForce RTX 3090 Ti – по слухам, самой энергоёмкой видеокартой на ближайшие годы.

реклама

Как сообщают инсайдеры с форумов QuasarZone, у них уже появились некоторые спецификации первых прототипов GeForce RTX 3090 Ti и они не могут поверить своим глазам. Начальные сведения показывают, что EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN, к примеру, будет потреблять 1275 Вт. Отказавшись от тройных 8-контактных разъемов, EVGA перешла к двойным 12-контактным на стандарте Gen 5. Они оба будут потреблять по 600 Вт энергии каждый, в сумме давая 1200 Вт. Вместе с ними дополнительные 75 Вт затянет интерфейс PCIe. Аналогичная карта от EVGA RTX 3090 на пике требует 1000 Вт и до недавних пор это считалось катастрофически высоким показателем.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Очевидно, что для такой массивной карты потребуется ещё более эффективное охлаждение, которое вероятно увеличит кожух и размер корпуса видеокарты. В характеристиках EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN значится чип GA102 и 24 Гб видеопамяти GDDR6X. Стоить модель будет примерно $1600-1700 (когда закончится дефицит).
Источник.

#rtx 3090 ti
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti выйдет 27 января
GeForce RTX 3090 Ti получит память с пропускной способностью 1 ТБ/с
Видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 Ti Kingpin получит два 12-контактных разъема питания
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
65
Вблизи ядра Земли обнаружены породы, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы
18
Удовольствие за 27 рублей: в Steam вышла Clownfield 2042 — игра-пародия на Battlefield 2042
11
Старые телефоны BlackBerry 4 января перестанут работать
+
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
61
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
15
Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
11
Xiaomi назвала 19 смартфонов, которые первыми получат глобальную MIUI 13 на Android 12
+
Xiaomi представила список глобальных версий смартфонов, которые первыми обновятся до MIUI 13
7
T-Bao представил миниатюрные ПК на базе Ryzen 9 5900HX с поддержкой трех мониторов 4K
2
Intel Core i5-12400F в комбинации со штатным охладителем нагрелся в закрытом корпусе до 81 градуса Цельсия
20
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
41
Майнер рассказал, может ли добыча Эфира вернуть вложения в ноутбук, стоимостью 200 000 рублей
7
В Японии представлен первый в мире концепт гибрида автобуса и поезда
18
Первые 5 минут продаж смарфонов Xiaomi 12 принесли компании почти 300 миллионов долларов
+
Учёные Института Вейцмана вплотную приблизились к выращиванию человеческих органов в лаборатории
7
Кооперативная головоломка It Takes Two получила наибольшее количество наград «Игра года»
+
Появилось фото APU AMD Zen 3 Rembrandt
6
Новые BIOS могут окончательно лишить процессоры Intel Alder Lake возможности работы с AVX-512
11
Инженер ASUS представил адаптер памяти Wild DDR4 для материнских плат DDR5
11

Популярные статьи

Поучительный рассказ о том, как я спалил мышь, флешку и USB порт из-за одной простой ошибки
73
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
280
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
17
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
25
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
24
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
13
Простой ремонт китайского блока питания LD-12022
10
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
3

Сейчас обсуждают

Даздраперма Коммуниздова
20:48
Я бы включила ещё сюда 9800GT.
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
Evgeniy Som
20:47
OMG майнерам никто не платит реалом за их работу, они добывают монетки которые делят между собой. И потом могут эти монетки оставить или продать за реал, которые кто то купит. Поэтому нубик больше мил...
Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
Celeron 9 GHz
20:47
HWiNFO 7.16 вот так видит показания материнки в винде. MOS присутствует в списке, значит это скорее всего термодатчик на VRM.
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
Me4tatelI&gt;
20:46
не будет такой цены даже после перехода эфира на 2.0 скорее всего до 40к еще xx60 будут может до 70к xx80 где то так
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
Евгений Новиков
20:42
Дизель-генератор в комплекте будет?
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
Микола Герун
20:42
Сразу мини аес в придачу...
Новые разъемы питания EVGA RTX 3090 Ti обеспечат подачу 1275 Вт
Celeron 9 GHz
20:42
Если коротко, то нет. Доступ к показаниям видеокарт обычно происходит непростым путём, через драйвер ОС. Очень маловероятно, что из BIOS можно увидеть "нутро" видеокарты. На этой плате есть три источ...
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
Me4tatelI&gt;
20:40
если бы вы не начали быковать и не отжимать чужие территории то не было бы таких резких скачков курса и у нас тоже благадоря вашей "умности" бакс взлетел не сразу в 14м, а позже с 15го, а потом понемн...
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
senseless
20:40
Чета, кроме убийства женщин террористов, ничего жестоко жестокого и не вспомню. Хотя, один из моментов, когда тебя, ребенка 7 лет, душит до смерти, русский спецназовец - да, немного зацепил.
Авторитетный инсайдер: Modern Warfare II (2022) станет самой мрачной частью Call of Duty
omoikane
20:39
Файл подкачки как раз и жрет ваш ссд. Уже даже в линуксе есть пункт установки без своп раздела. Купите больше озу и не парьте мозги? она и быстрее и ссд жрать файл подкачки не будет :D
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем