На примере nVidida мы уже убедились, что мощность видеокарты не приходит без последствий. Она не является к пользователям сама: если карта тянет все игры, значит она будет потреблять в разы больше электроэнергии. Так было с релизом каждого нового поколения, и так сейчас происходит с GeForce RTX 3090 Ti – по слухам, самой энергоёмкой видеокартой на ближайшие годы.
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Как сообщают инсайдеры с форумов QuasarZone, у них уже появились некоторые спецификации первых прототипов GeForce RTX 3090 Ti и они не могут поверить своим глазам. Начальные сведения показывают, что EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN, к примеру, будет потреблять 1275 Вт. Отказавшись от тройных 8-контактных разъемов, EVGA перешла к двойным 12-контактным на стандарте Gen 5. Они оба будут потреблять по 600 Вт энергии каждый, в сумме давая 1200 Вт. Вместе с ними дополнительные 75 Вт затянет интерфейс PCIe. Аналогичная карта от EVGA RTX 3090 на пике требует 1000 Вт и до недавних пор это считалось катастрофически высоким показателем.
Очевидно, что для такой массивной карты потребуется ещё более эффективное охлаждение, которое вероятно увеличит кожух и размер корпуса видеокарты. В характеристиках EVGA GeForce RTX 3090 Ti KINGPIN значится чип GA102 и 24 Гб видеопамяти GDDR6X. Стоить модель будет примерно $1600-1700 (когда закончится дефицит).
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