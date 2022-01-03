Вот уже несколько лет чуть ли не главной целью Европы на мировом рынке считается борьба за экологию. Экологические конференции по странам ЕС, фонды в поддержку зелёных источников, просвещение детей о проблемах экологии, запрет на бензин и т.д. В некоторых странах владение машинами на бензине облагается настолько высокими налогами, что заставляет владельцев продавать их за копейки. Не в почёте у комиссии всегда была и атомная энергия. Газ – тем более.
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1 января 2022 года комиссия ЕС взяла на рассмотрение закон, по которому атомная энергия может называться экологичной и даже получить "зелёный" статус при условии, что АЭС была построена до 2045 года и получила одобрение у проверяющих органов.
То же самое, но с маленькими оговорками, касается природного газа. Чтобы электростанции на природном газе считались зелёными, владельцы должны будут заменить всё оборудование на новейшие образцы и позаботиться о том, чтобы выбросы СО2 в атмосферу не превышали установленные нормы.
В Германии соответствующий закон уже раскритиковали. Как говорит министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке, если источник энергии на АЭС взорвется, это приведёт к необратимым последствиям, а экология в регионе катастрофы попросту исчезнет. Такую станцию никак нельзя называть "зелёной". За прошлый год Германия вывела из эксплуатации 3 из 6 АЭС. Оставшиеся не простоят даже года.
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