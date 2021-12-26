Вчера утром большая часть китайских СМИ в недоумении рассказывала о том, что международный магазин цифровой дистрибуции Steam в один момент перестал работать. Зная Китай и его политику относительно майнинга, да и гейминга, по поводу этого выстроилась линейка самых изощрённых теорий. Самым популярным мнением оказалась блокировка Стима на территории целой страны местными регуляторами вроде "Золотого щита" или "Великого китайского фаервола". Несмотря на попытки SteamDB успокоить общественность обратными утверждениями, к концу дня бан Стима приняли как данность.
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Последней каплей стал пользователь, обнаруживший, что в чёрных списках регуляторов Steam и правда фигурирует. Тем не менее, уже сегодня сайт возобновил свою работу, хоть и с большими трудностями, а в реестрах сервис значится уже несколько лет подряд за мелкие нарушения.
Официальный комментарий по этому поводу гласит, что долгие загрузки Steam – не что иное, как результат успешных распродаж: количество геймеров в разы превысило прогнозы, из-за чего на сайт создали слишком большую нагрузку. Сервера упали. Сейчас, когда доступ восстанавливают, некоторые страницы грузятся по 3-4 минуты. Замешаны ли в этом деле власти Китая – также не ясно.